Nasce Teamsy, l’agenzia di comunicazione di Danilo Zanghi: un nuovo modello Made in Sud tra creatività, strategia e innovazione

Un’agenzia di comunicazione senza le rigidità di un’agenzia tradizionale. È questa l’idea alla base di Teamsy, il progetto imprenditoriale fondato da Danilo Zanghi, professionista della comunicazione digitale con un percorso maturato in aziende e realtà editoriali come Fanpage.it, Torcha, NOS e Visit Italy.

100% Made in Sud, Teamsy nasce a Napoli con un obiettivo preciso: ripensare il rapporto tra aziende e professionisti della comunicazione, superando il modello delle agenzie tradizionali attraverso una struttura flessibile, multidisciplinare e costruita sulle reali esigenze dei clienti.

Il progetto si fonda su un network di freelance verticali, professionisti specializzati in singole discipline del marketing e della comunicazione, che lavorano in maniera coordinata sotto un’unica direzione strategica.

Dal branding alla crescita digitale: un unico partner per le aziende

Teamsy propone un modello di comunicazione integrata che accompagna le aziende dalla costruzione della propria identità fino alla crescita della visibilità e della reputazione online.

Logo, brand identity, sviluppo web e produzione di contenuti sono soltanto il punto di partenza. A questi si affiancano strategie di investimento su Meta Ads, campagne di pubbliche relazioni e attività di influencer marketing, con l’obiettivo di trasformare la comunicazione in uno strumento concreto di posizionamento e crescita.

Un approccio che unisce creatività, advertising e relazioni pubbliche in un’unica strategia, puntando contemporaneamente sulla crescita dei canali social, sulla riconoscibilità del marchio e sulla sua brand reputation.

Un connubio già sperimentato attraverso progetti di comunicazione sviluppati per oltre 20 realtà, che oggi diventa il cuore del modello Teamsy.

L’idea è offrire alle imprese un interlocutore unico, capace non soltanto di produrre contenuti, ma di costruire un ecosistema di comunicazione coerente, dalla prima progettazione del brand fino alle campagne di promozione e consolidamento della sua presenza sul mercato.

Flessibilità, competenze verticali e formazione continua

Tra gli elementi distintivi di Teamsy c’è la possibilità per le aziende di scegliere tra piani di gestione continuativa e interventi progettuali specifici, senza dover necessariamente sostenere i costi di una struttura articolata.

Il modello consente di attivare risorse differenti in base agli obiettivi, alle fasi di crescita e ai budget disponibili, mantenendo un coordinamento centralizzato che garantisce continuità strategica e organizzativa.

A questo si affianca un investimento nella formazione continua, considerata uno dei pilastri del progetto. In un mercato in cui strumenti, piattaforme e linguaggi evolvono rapidamente, Teamsy punta sull’aggiornamento costante delle competenze, con particolare attenzione alle nuove tecnologie, all’intelligenza artificiale e all’evoluzione delle professioni digitali.

La novità: il Fractional Marketing Officer

Tra le proposte più interessanti del modello Teamsy figura il Fractional Marketing Officer (FMO), una figura pensata soprattutto per le piccole e medie imprese che necessitano di una guida strategica nel marketing, ma non hanno la necessità o la possibilità di assumere un direttore marketing a tempo pieno.

Il Fractional Marketing Officer è un professionista senior che affianca l’azienda con un incarico continuativo ma a impegno parziale, assumendo la responsabilità di definire la strategia di comunicazione, pianificare gli investimenti, coordinare i fornitori, supervisionare le campagne e monitorare gli obiettivi.

A differenza di un consulente chiamato a intervenire su una singola attività, l’FMO entra nei processi decisionali dell’impresa, diventando un riferimento per le scelte di marketing e la gestione delle risorse.

L’obiettivo è offrire alle aziende una direzione strategica competente, con costi e modalità di collaborazione proporzionati alle loro dimensioni.

Un progetto che parte dal Sud e guarda al mercato nazionale

Il carattere Made in Sud non è soltanto una scelta geografica, ma parte integrante dell’identità di Teamsy.

L’agenzia nasce dalla volontà di valorizzare le professionalità del territorio, creando nuove opportunità di collaborazione per freelance e creativi, senza rinunciare a una visione nazionale e a un approccio competitivo.

Un modello che mette al centro le persone, favorisce il lavoro in rete e punta a dimostrare come anche dal Mezzogiorno possano nascere progetti capaci di innovare l’organizzazione del lavoro nel settore della comunicazione.

«Non volevo creare l’ennesima agenzia che vende pacchetti social, ma un sistema capace di costruire e far crescere i brand, mettendo insieme le competenze giuste per ogni progetto», spiega Danilo Zanghi, fondatore di Teamsy. «Oggi non basta pubblicare contenuti o investire in pubblicità. Serve una strategia capace di mettere in relazione identità, creatività, advertising e reputazione. Teamsy nasce per offrire tutto questo attraverso una struttura agile, fatta di professionisti specializzati, senza i costi e le rigidità di un’agenzia tradizionale».

Teamsy si propone così come un’alternativa ai modelli tradizionali di agenzia, con l’ambizione di costruire un ecosistema di competenze capace di crescere insieme alle imprese.

Un progetto nato a Napoli, con una convinzione: il futuro della comunicazione non dipende dalle dimensioni di un’agenzia, ma dalla qualità delle persone che riesce a mettere in connessione.

Sito web: www.teamsy.it

Sede: Napoli, Piazza Enrico De Nicola 46 Contatti: info@teamsy.it

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