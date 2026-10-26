Nasce Teamsy, l’agenzia di comunicazione di Danilo Zanghi

Un’agenzia di comunicazione senza le rigidità di un’agenzia tradizionale. È questa l’idea alla base di Teamsy, il progetto imprenditoriale fondato da Danilo Zanghi, professionista della comunicazione digitale con un percorso maturato in aziende e realtà editoriali come Fanpage.it, Torcha, NOS e Visit Italy.

100% Made in Sud, Teamsy nasce a Napoli con un obiettivo preciso: ripensare il rapporto tra aziende e professionisti della comunicazione, superando il modello delle agenzie tradizionali attraverso una struttura flessibile, multidisciplinare e costruita sulle reali esigenze dei clienti.

Il progetto si fonda su un network di freelance verticali, professionisti specializzati in singole discipline del marketing e della comunicazione, che lavorano in maniera coordinata sotto un’unica direzione strategica.

Dal branding alla crescita digitale: un unico partner per le aziende

Teamsy propone un modello di comunicazione integrata che accompagna le aziende dalla costruzione della propria identità fino alla crescita della visibilità e della reputazione online.

Logo, brand identity, sviluppo web e produzione di contenuti sono soltanto il punto di partenza. A questi si affiancano strategie di investimento su Meta Ads, campagne di pubbliche relazioni e attività di influencer marketing, con l’obiettivo di trasformare la comunicazione in uno strumento concreto di posizionamento e crescita.

Un approccio che unisce creatività, advertising e relazioni pubbliche in un’unica strategia, puntando contemporaneamente sulla crescita dei canali social, sulla riconoscibilità del marchio e sulla sua brand reputation.

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