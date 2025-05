NASTRI d’ARGENTO GRANDI SERIE 2025 | LE CANDIDATURE

M – Il figlio del secolo, protagonista uno straordinario Luca Marinelli è la ‘Serie dell’anno’ 2025. Lo annunciano i Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) che anticipano oggi anche i Nastri d’Argento già assegnati ai protagonisti più ‘iconici’ dell’ultima stagione e le ‘cinquine’ finaliste da oggi al voto nelle categorie Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv. Scritta da Stefano Bises e Davide Serino, dal best seller Premio Strega di Antonio Scurati, diretta da Joe Wright e prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment – società del gruppo Fremantle (in collaborazione con Fremantle e Cinecittà S.p.A.) M – Il figlio del secolo sarà premiata sabato 31 Maggio a Napoli, nella serata conclusiva dei Nastri d’Argento Grandi Serie ancora una volta, in questa quinta edizione, evento dei Giornalisti Cinematografici (SNGCI) con la Film Commission Regione Campania e il sostegno del MiC – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, partner istituzionali SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Nuovo Imaie, Fondazione Nobis.

Già assegnati i Nastri d’Argento per i più ‘iconici’ protagonisti dell’anno’ che hanno conquistato il grande pubblico: sono Luca Marinelli per M – Il figlio del secolo, Kim Rossi Stuart (Il Gattopardo), Alba Rohrwacher (L’amica geniale – Storia della bambina perduta), Monica Guerritore (Inganno) e Vittoria Schisano (La vita che volevi). A questi cinque Nastri d’Argento si aggiungeranno, come sempre, Premi Speciali e riconoscimenti per il talento più giovane ma soprattutto i Nastri ai titoli vincitori nelle diverse categorie e le attrici e gli attori più votati.

Le ‘cinquine’ finaliste

Sono in tutto 23 i titoli in gara selezionati che concorrono nelle cinque categorie (Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv) che ormai tradizionalmente sintetizzano la serialità in onda sulle piattaforme Disney+, Netflix, Paramount+, Prime Video, RaiPlay, Sky e sulle reti Rai e Mediaset. Autori, regia, produzioni e crediti sono in dettaglio nell’elenco che segue e in allegato.

I titoli in votazione, in ordine alfabetico sono nella ‘Commedia’: Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883, Imma Tataranni – Sostituto procuratore – quarta stagione, Sconfort Zone, Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso 2, Vita da Carlo – terza stagione.Nel ‘Crime’ sono in cinquina Acab, Avetrana – Qui non è Hollywood, Dostoevskij, Stucky, The bad guy – seconda stagione.Nel ‘Drama’ in gara Fuochi d’artificio, Il Gattopardo, L’amica geniale – Storia della bambina perduta, L’arte della gioia e Leopardi – Il poeta dell’infinito.Per il ‘Dramedy’ sono candidati La vita che volevi, Miss Fallaci, Storia della mia famiglia, Tutto chiede salvezza – stagione 2, Tutto quello che ho.Infine sono tre i titoli che concorrono per il miglior ‘Film Tv’: La bambina con la valigia, La farfalla impazzita, Questi fantasmi!.

Attrici e attori finalisti

Sono in ‘cinquina’ per il Nastro alla migliore attrice protagonista Tecla Insolia(L’arte della gioia),Irene Maiorino(L’amica geniale – Storia della bambina perduta), Benedetta Porcaroli (Il Gattopardo), Lunetta Savino (Libera)e Vanessa Scalera (Avetrana – Qui non è Hollywood).Tra le non protagoniste concorronoValeria Bruni TedeschieJasmine Trinca(L’arte della gioia), Selene Caramazza (The bad guy – seconda stagione),Carlotta Gamba(Dostoevskij), Maria Paiato(Vita da Carlo – terza stagione) e Anna Rita Vitolo(L’amica geniale – Storia della bambina perduta).

Candidati tra gli attori protagonisti Luigi Lo Cascio (The bad guy – seconda stagione),Fabrizio Gifuni(L’amica geniale – Storia della bambina perduta),Leonardo Maltese(Leopardi – Il poeta dell’infinito),Eduardo Scarpetta(Storia della mia famiglia)eFilippo Timiper Dostoevskij. Per i non protagonisti Paolo Calabresi e Francesco Colella (Il Gattopardo), Guido Caprino (L’arte della gioia), Antonio Catania e Vincenzo Pirrotta (The bad guy – seconda stagione),Gabriel Montesi(Dostoevskij)eFausto Russo Alesi(Leopardi – Il poeta dell’infinito).

A Napoli con la Film Commission Regione Campania

I Nastri Grandi Serie sono un evento dei Giornalisti Cinematografici Italiani realizzatocon il sostegno del MiC – Direzione Generale Cinema e audiovisivo in collaborazione conla Film Commission Regione Campania, “un appuntamento sempre più atteso dal mondo della serialità che nei Nastri d’Argento Grandi Serie” – sottolinea a nome del Direttivo Nazionale Laura Delli Colli, Presidente – “hanno trovato per la prima volta, ormai già cinque anni fa, un’occasione unica di visibilità. La serialità sempre di più esprime una declinazione importante del cinema e negli ultimi anni le grandi produzioni hanno dimostrato che sono in grado di conquistare nuovi spettatori e mercati internazionali. Anche per questo abbiamo accolto l’invito di consegnare un Nastro d’Argento speciale dedicato al valore della serialità internazionale – che annunceremo presto – sul palcoscenico del nuovo ‘Italian Global Series Festival’ in arrivo a Rimini e Riccione alla fine di Giugno”.

“Siamo lieti di collaborare ancora una volta con il Sindacato Giornalisti Cinematografici alla realizzazione di questo prestigioso evento” – dichiara Titta Fiore, Presidente della Film Commission Regione Campania. “In vent’anni di attività la Film Commission ha affiancato e sostenuto un numero sempre crescente di produzioni che hanno contribuito a fare del nostro territorio una delle capitali dell’audiovisivo italiano. Napoli e la Campania si confermano protagoniste dell’immaginario grazie al lavoro dei tanti talenti, alla bellezza dei luoghi, al fermento creativo che continua a dare vita ad alcuni fra i maggiori successi della grande serialità delle ultime stagioni. Le grandi serie realizzate in Campania testimoniano che la domanda di contenuti fortemente identitari si è andata efficacemente saldando con l’azione della nostra Film Commission e della Regione Campania che mette l’audiovisivo e l’innovazione digitale al centro delle politiche regionali di sviluppo, promozione culturale, turistica e occupazionale. In questa edizione, tra titoli consolidati e nuovi progetti, avremo il piacere di festeggiare, con i Nastri d’argento Grandi Serie, anche un importante compleanno”.

La selezione

I titoli candidati sono stati selezionati tra le Serie andate in onda su reti e piattaforme dal 1° Giugno 2024 al 31 Maggio 2025.

La selezione è a cura del Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani: Laura Delli Colli (Presidente), Fulvia Caprara (Vicepresidente), Oscar Cosulich, Maurizio di Rienzo, Susanna Rotunno, Paolo Sommaruga, Stefania Ulivi, (Romano Milani Segretario Generale).

DI SEGUITO E NELLA SCHEDA IN ALLEGATO AUTORI, REGIA, PRODUZIONI E CREDITI DEI TITOLI CANDIDATI

LA ‘SERIE DELL’ANNO’

M – IL FIGLIO DEL SECOLO (SKY)

Regia Joe WRIGHT

Protagonista Luca MARINELLI

Scritta da Stefano BISES e Davide SERINO

Prodotta da SKY STUDIOS, THE APARTMENT – società del Gruppo FREMANTLE,

in co-produzione con PATHÉ, in associazione con SMALL FORWARD PRODUCTIONS,

in collaborazione con FREMANTLE e CINECITTÀ S.p.A.

LE ‘ICONE’ DELL’ANNO

Luca MARINELLI M – Il figlio del secolo

Kim ROSSI STUART Il Gattopardo

Alba ROHRWACHER L’amica geniale – Storia della bambina perduta

Monica GUERRITORE Inganno

Vittoria SCHISANO La vita che volevi

LE CANDIDATURE 2025

MIGLIOR SERIE ‘COMMEDIA’

HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 (SKY)

Una serie di Sydney SIBILIA

Regia Sydney SIBILIA (ep. 1, 2), Alice FILIPPI (ep. 3, 4, 6), Francesco EBBASTA (ep. 5, 7, 8)

Scritto da Francesco AGOSTINI, Chiara LAUDANI, Giorgio NERONE, Sydney SIBILIA

Una produzione SKY STUDIOS e GRØENLANDIA (società del Gruppo BANIJAY)

IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE | QUARTA STAGIONE(RAI)

Regia Francesco AMATO

Sceneggiatura Salvatore DE MOLA, Pier Paolo PICCIARELLI, Michele PELLEGRINI, Pierpaolo PIRONE,

Filippo GILI, con la collaborazione di Francesco AMATO

Una coproduzione RAI FICTION, IBC MOVIE, RAI COM

SCONFORT ZONE (PRIME VIDEO)

Una serie di Maccio CAPATONDA

Regia Alessio DOGANA e Marcello MACCHIA

Scritta da Marcello MACCHIA, Alessandro BOSI, Mary Stella BRUGIATI, Danilo CARLANI, Valerio DESIRÒ

Prodotta da BANIJAY ITALIA in collaborazione con PRIME VIDEO

VINCENZO MALINCONICO, AVVOCATO D’INSUCCESSO 2 (RAI)

Regia Luca MINIERO

Sceneggiature Diego DE SILVA, Gualtiero ROSELLA, Paola MAMMINI, Pierpaolo PICCIARELLI, Luca MINIERO

Una coproduzione RAI FICTION, VIOLA FILM

VITA DA CARLO | TERZA STAGIONE(PARAMOUNT+)

Creata da Carlo VERDONE, Nicola GUAGLIANONE, MENOTTI

Regia Carlo VERDONE e Valerio VESTOSO

Scritta da Carlo VERDONE, Pasquale PLASTINO, Luca MASTROGIOVANNI

Prodotta da Luigi e Aurelio DE LAURENTIIS

MIGLIOR SERIE ‘CRIME’

ACAB (NETFLIX)

Ideata da Carlo BONINI e Filippo GRAVINO

Regia Michele ALHAIQUE

Scritta da Filippo GRAVINO, Carlo BONINI, Elisa DONDI, Luca GIORDANO, Bernardo PELLEGRINI,

con lo story editing di Filippo GRAVINO

Prodotta da CATTLEYA – parte di ITV STUDIOS

AVETRANA – QUI NON È HOLLYWOOD (DISNEY+)

Regia Pippo MEZZAPESA

Sceneggiatura Antonella W. GAETA, Pippo MEZZAPESA, Davide SERINO

(ep. 1 in collaborazione con Flavia PICCINNI e Carmine GAZZANNI)

Una produzione GRØENLANDIA (società del Gruppo BANIJAY)

DOSTOEVSKIJ (SKY)

Ideata, scritta e diretta dai FRATELLI D’INNOCENZO

Una produzione SKY STUDIOS con PACO CINEMATOGRAFICA

STUCKY (RAI)

Regia Valerio ATTANASIO

Scritta da Valerio ATTANASIO, Matteo VISCONTI, Marco PETTENELLO

Una coproduzione RAI FICTION, ROSAMONT, RAI COM

THE BAD GUY | SECONDA STAGIONE(PRIME VIDEO)

Creata da Ludovica RAMPOLDI, Davide SERINO, Giuseppe G. STASI

Regia Giuseppe G. STASI e Giancarlo FONTANA

Scritta da Fortunata APICELLA, Giacomo BENDOTTI, Giordana MARI,

Ludovica RAMPOLDI, Davide SERINO, Giuseppe G. STASI

Una coproduzione INDIGO FILM e AMAZON MGM STUDIOS

MIGLIOR SERIE ‘DRAMA’

FUOCHI D’ARTIFICIO (RAI)

Regia Susanna NICCHIARELLI

Sceneggiatura Marianna CAPPI, Susanna NICCHIARELLI con la collaborazione di Andrea BOUCHARD

Una produzione FANDANGO, MATRIOSKA in collaborazione con RAI FICTION

IL GATTOPARDO (NETFLIX)

Creato da Richard WARLOW

Regia Tom SHANKLAND (ep. 1-2-3-6), Giuseppe CAPOTONDI (ep. 4), Laura LUCHETTI (ep. 5)

Sceneggiatura Richard WARLOW (ep. 1-2-3-4-6), Benji WALTERS (ep. 4-5)

Prodotto da INDIANA PRODUCTION e MOONAGE PICTURES

L’AMICA GENIALE – STORIA DELLA BAMBINA PERDUTA (RAI)

Regia Laura BISPURI

Scritto da Elena FERRANTE, Francesco PICCOLO, Laura PAOLUCCI, Saverio COSTANZO

Una produzione FANDANGO, THE APARTMENT, FREMANTLE ITALY, WILDSIDE e MOWE

in collaborazione con RAI FICTION e HBO ENTERTAINMENT

L’ARTE DELLA GIOIA (SKY)

Regia Valeria GOLINO, Nicolangelo GELORMINI (ep. 5)

Sceneggiature Valeria GOLINO, Francesca MARCIANO, Valia SANTELLA, Luca INFASCELLI, Stefano SARDO

Prodotta da SKY STUDIOS, HT FILM

LEOPARDI – IL POETA DELL’INFINITO (RAI)

Regia Sergio RUBINI

Scritto da Carla CAVALLUZZI, Angelo PASQUINI, Sergio RUBINI

Una coproduzione RAI FICTION, IBC MOVIE, RAI COM, OPLON FILM

MIGLIOR SERIE ‘DRAMEDY’

LA VITA CHE VOLEVI (NETFLIX)

Creata e scritta da Ivan COTRONEO e Monica RAMETTA

Regia Ivan COTRONEO

Prodotta da BANIJAY STUDIOS ITALY

MISS FALLACI (trasmesso da RAI 1)

Una serie di Luca RIBUOLI, Giacomo MARTELLI, Alessandra GONNELLA

Regia Luca RIBUOLI (Head Director, ep. 1-4), Giacomo MARTELLI (ep. 5,7,8), Alessandra GONNELLA

Sceneggiatura Viola RISPOLI (Head writer, ep. 1, 8), Tom GRIEVES (Head writer, ep. 3, 7),

Laura GRIMALDI (ep. 4, 6), Alice URCIUOLO (ep. 5), Alessandra GONNELLA (ep. 6), Miriam LEONE (ep. 6)

Prodotto da PARAMOUNT TELEVISION INTERNATIONAL STUDIOS e MINERVA PICTURES

STORIA DELLA MIA FAMIGLIA (NETFLIX)

Creata da Filippo GRAVINO

Regia Claudio CUPELLINI

Sceneggiatura Filippo GRAVINO, Elisa DONDI (ep. 2, 4, 5)

Prodotta da PALOMAR (a MEDIAWAN Company)

TUTTO CHIEDE SALVEZZA | STAGIONE 2(NETFLIX)

Regia Francesco BRUNI

Scritta da Francesco BRUNI, Daniele MENCARELLI, Daniela GAMBARO

Prodotta da PICOMEDIA

TUTTO QUELLO CHE HO (MEDIASET)

Regia Monica VULLO e Riccardo MOSCA

Sceneggiatura Fabrizio BETTELLI (Head writer), Giorgio GLAVIANO, Flaminia PADUA

Una coproduzione RTI, 7 VERTICALE

MIGLIOR ‘FILM TV’

LA BAMBINA CON LA VALIGIA (RAI)

Regia Gianluca MAZZELLA

Sceneggiatura Andrea PORPORATI

Una produzione CLEMART in collaborazione conRAI FICTION

LA FARFALLA IMPAZZITA (RAI)

Regia Kiko ROSATI

Sceneggiatura Mauro CAPORICCIO, Andrea PORPORATI con la collaborazione di Maria PORPORATI

Una produzione 11 MARZO FILMin collaborazione conRAI FICTION

QUESTI FANTASMI! (RAI)

Regia Alessandro GASSMANN

Sceneggiatura Massimo GAUDIOSO, Filippo GILI

Una produzione PICOMEDIA in collaborazione conRAI FICTION

ATTRICE PROTAGONISTA

Tecla INSOLIA L’arte della gioia

Irene MAIORINO L’amica geniale – Storia della bambina perduta

Benedetta PORCAROLI Il Gattopardo

Lunetta SAVINO Libera

Vanessa SCALERA Avetrana – Qui non è Hollywood

ATTORE PROTAGONISTA

Luigi LO CASCIO The bad guy – Seconda stagione

Fabrizio GIFUNI L’amica geniale – Storia della bambina perduta

Leonardo MALTESE Leopardi – Il poeta dell’infinito

Eduardo SCARPETTA Storia della mia famiglia

Filippo TIMI Dostoevskij

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Valeria BRUNI TEDESCHI – Jasmine TRINCA L’arte della gioia

Selene CARAMAZZA The bad guy – Seconda stagione

Carlotta GAMBA Dostoevskij

Maria PAIATO Vita da Carlo – Terza stagione

Anna Rita VITOLO L’amica geniale – Storia della bambina perduta

ATTORE NON PROTAGONISTA

Paolo CALABRESI – Francesco COLELLA Il Gattopardo

Guido CAPRINO L’arte della gioia

Antonio CATANIA – Vincenzo PIRROTTA The bad guy – Seconda stagione

Gabriel MONTESI Dostoevskij

Fausto RUSSO ALESI Leopardi – Il poeta dell’infinito

