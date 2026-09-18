Nel nuovo romanzo di Armando Guarino “La firma del samurai” l’ispirazioneall’omicidio di Sharon Verzeni. Dal 25 settembre in libreria

Di Virgilia Curcy



L’autografo dell’assassino è tutto nell’ultimo romanzo di Armando Guarino, “La firma del samurai”, edito da Homo Scrivens e in uscita il 25 settembre 2026. Da lì il percorso per una trama che si ispira al caso di omicidio di Sharon Verzeni e che prende poi una piega del tutto inaspettata. Un thriller teso, claustrofobico, che ci porta dentro il lato più oscuro della mente umana. Un serial killer che firma i suoi delitti con un taglio alla harakiri e lascia solo un indizio: una felpa nera con delle ali.

Lo chiamano Il Samurai.



Guarino, come è nata l’idea di introdurre un rituale praticato da guerrieri samurai nel romanzo?

Cercavo qualcosa che rendesse possibile la nascita in itinere, omicidio dopo omicidio, di una “firma” dell’omicida. A venirmi in soccorso sono stati gli studi universitari. Mi sono laureato all’Istituto Orientale di Napoli in Scienze Politiche ma studiando il Giappone, la lingua, la loro storia e la loro filosofia. Una mano fondamentale mi è arrivata anche dal dottor Leone che mi aiuta oramai da un po’ su perplessità e tecniche medico legali.



Per elaborare la trama a cosa si è ispirato?

A un fatto di cronaca molto noto di due anni fa: l’omicidio di Sharon Verzeni. Mi colpì, allora come oggi, la conclusione su come la noia fosse stata l’unica spinta omicida da parte dell’assassino. In una società come quella odierna, dove tutto è scandito, minuto per minuto, dove fatichiamo per riempire le nostre vite di appuntamenti, di impegni più o meno importanti, la presenza della noia è

effettivamente diventato destabilizzante, al contrario di quando ero giovane, quando invece questa diventava una spinta creativa. Ovviamente per arrivare a pensare la noia come movente, vuol dire che alle spalle ci deve essere un forte disturbo psicologico e questo è pane per i denti per la mia Susy.



Infatti, Susy Scala non è una poliziotta, ma una psicologa. Eppure è lei a stare sul fronte del serial killer. Cosa può vedere una psicologa che un investigatore tradizionale non vede, davanti a un rituale come l’harakiri?

Susy “vede” quello che non ti mostrano le prove, gli indizi, gli appostamenti. Lei “legge” storie e moventi anche laddove chiunque farebbe fatica. Nella “firma del Samurai”, ossia il delitto alla harakiri, lei riconosce non solo la precisa volontà, inconscia, da parte del serial killer di voler lasciare un messaggio, ma anche l’effetto di una causa partita molti anni prima. Ma mi dispiace non poterle svelare di più per non rovinare la sorpresa a chi vorrà leggere il libro.



In questo libro Rota e Scala indagano separatamente, il primo a Milano e l’altra a Napoli. Come mai questa scelta?

Dovevo far tornare Corrado Rota a Milano e doveva essere da solo per sconfiggere i suoi demoni. Susy, d’altro canto, doveva iniziare la sua “nuova vita” professionale e doveva restare a Napoli. Per permettere questa separazione ho dovuto necessariamente creare due casi distinti, che forse avrebbero meritato per la loro costruzione un libro ognuno, due casi con dietro un’indagine vera.



Tutto parte dalla morte di Rosina, prostituta ed ex informatrice di Rota a Milano. È un personaggio che muore prima che il libro inizi, ma muove tutto. Voleva parlare anche dell’invisibilità di certe vite?

Rosina appare in qualche pagina del libro precedente, “Un attimo prima di morire”, il suo omicidio in realtà avviene verso la fine di quell’episodio, quando ho messo le basi per il ritorno di Corrado a Milano. Corrado Rota è un personaggio che all’inizio, quando ho pensato e scritto “La solitudine dei corpi”, il primo romanzo in cui appare lui insieme a Susy Scala, doveva essere quasi un comprimario. La vera protagonista, nella mia mente, è sempre stata la giovane psicologa criminale, lui doveva essere il suo braccio della legge. Poi man mano ha incominciato a vivere di vita propria e a reclamare più spazio. Per farlo dovevo necessariamente passare per Milano. È poi indubbiamente drammatico raccontare di come alcune vite siano, come ha ben detto lei, invisibili e in qualche modo segnate irreparabilmente sin dal loro principio.

E non mi riferisco solo a quella di Rosina.



Ci presenta in poche parole i due protagonisti, Susy Scala e Corrado Rota? Chi sono per chi non li ha ancora letti?

Di Corrado le ho già detto. Susy è una giovane laureata in psicologia criminale e forense. Come tutte le giovani di oggi è ambiziosa, determinata, ma anche inesperta. Susy ha di sicuro talento nel saper leggere fatti e persone, arriva a lavorare con la polizia grazie a una “spinta” da parte della madre e questo le procura molta insicurezza, consapevole di aver ricoperto (almeno nei primi due romanzi) un ruolo non solo per i suoi meriti. Anche Corrado è giovane, tra i due c’è una differenza di età di circa cinque anni, e la scelta è stata voluta e determinata dalla volontà di non avere personaggi con background tragici e già strutturati, ma che al contrario potessi con loro scrivere la loro storia.

C’è una scena o un personaggio a cui è più legato in questo libro?

No, non direi, però sono affezionato e sono felice di aver reintrodotto in questo libro il personaggio di Tommi, presente già in “Un attimo prima di morire”. Per chi non ha letto UAPM non svelo che ruolo avesse in quella storia ma sono contento di aver trovato il modo per poterlo riutilizzare in questo romanzo, e magari anche nei prossimi, chissà.



Sta già lavorando a una nuova indagine per Susy e Corrado? Ci può anticipare qualcosa?

Sto buttando giù il soggetto del prossimo episodio, ma ancora non posso dire nulla.

Anzi, sì… le prime tre storie coprono un arco temporale di circa quattro mesi, la quarta vedrà i protagonisti rincontrarsi dopo più di un anno.

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