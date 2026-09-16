NON COMPLEANNO, BOOM DI FONDI RACCOLTI E RECORD DI PRESENZE: 60 MILA EURO ALLA FONDAZIONE MELANOMA DEL PROFESSOR ASCIERTO

Quinta edizione del “Non compleanno” al Nabilah di Bacoli: è boom di fondi raccolti per la ricerca contro il cancro con 60 mila euro (+35% rispetto al 2025) devoluti alla Fondazione Melanoma ETS guidata dal professore Paolo Ascierto.

Una valanga di solidarietà e partecipazione che arriva grazie all’iniziativa ideata cinque anni fa da Lorenzo Crea (giornalista e direttore di Initaly, Retenews24 e GtChannel), Eduardo Angeloni (produttore e leader dei trasporti cinematografici nel Sud Italia con la sua azienda T&D) e Luca Iannuzzi, fondatore del Nabilah scomparso pochi mesi fa dopo una lunga malattia, e promossa e organizzata quest’anno insieme con Debora Di Meo, moglie di Iannuzzi e responsabile eventi del Nabilah. Una edizione del “Non compleanno” particolarmente toccante e importante, quella di quest’anno, proprio nel ricordo di Luca Iannuzzi e all’insegna del tema “Chi vuol esser lieto, sia”, frase alla quale quest’ultimo teneva particolarmente anche come volontà che l’iniziativa di solidarietà continuasse dopo di lui.

Anche questa edizione del Non compleanno ha sostenuto la Fondazione Melanoma ETS per la ricerca contro il cancro presieduta dal professore Paolo Ascierto, oncologo napoletano dell’Istituto Pascale ed eccellenza mondiale nel proprio settore. Sono stati raccolti finora circa 60 mila euro fra bonifici diretti online e donazioni effettuate la sera dell’evento ai desk della Fondazione: la cifra è in ogni caso provvisoria perché è ancora possibile continuare a donare via IBAN, e la somma totale dei bonifici sarà visualizzata nei prossimi giorni. Con i 60 mila euro raccolti in questa quinta edizione, il totale dei fondi destinati alla Fondazione Melanoma dal 2022 ad oggi supera quota 150 mila euro.

Straordinario il parterre musicale della serata, condotta da Valerio Largo, che ha visto protagonisti sul palco con i loro coinvolgenti e applauditissimi live nell’ordine Roberto Colella, Veronica Simioli, Ste ed Aurelio Fierro con la sua band. A completare la serata i dj set di Fabio Kosha, Gegi Casalino e Fernando Opera.

“Sostenere la ricerca – spiega il professore Paolo Ascierto – è necessario e fondamentale. Abbiamo utilizzato i fondi finora raccolti grazie al Non compleanno per stimolare le ricerche sull’utilizzo dei biomarcatori, in maniera da verificare il funzionamento delle terapie e individuare nuovi farmaci. Destineremo i fondi raccolti quest’anno alla finalizzazione di uno studio clinico con una nuova tripletta di farmaci che avremo solo a Napoli”.

“Nel corso degli anni – spiega Lorenzo Crea – le presenze si sono moltiplicate fino a raggiungere il record di questa edizione. Mi piace sottolineare la grande quantità di donatori spontanei, persone che hanno effettuato la donazione pur senza intervenire all’evento. E’ stato straordinario unire più di 45 aziende del territorio che hanno allestito l’area Food and beverage, e quattro straordinari artisti come Roberto Colella, Veronica Simioli, Ste e Aurelio Fierro, che ringraziamo di cuore”. “E’ stato bello – continua Eduardo Angeloni – ricordare Luca Iannuzzi, una persona che ha sempre aiutato il prossimo e amava la vita, sempre pieno di gioia e con il sorriso sulle labbra, organizzando anche quest’anno una serata benefica esattamente come avrebbe voluto lui”. “L’ondata di solidarietà che abbiamo ricevuto – agginge Debora di Meo – è un grande riconoscimento del ricordo di Luca. Siamo riusciti a fare qualcosa di importante ed emozionante grazie all’entusiasmo, all’impegno e alla determinazione di tutte le persone che hanno lavorato gratuitamente alla realizzazione di questo evento. Dobbiamo continuare ad aiutare la Fondazione perché abbiamo provato sulla nostra pelle quanto sia importante sostenere la ricerca”.

Sul palco del Nabilah è intervenuto anche Luigi Iannone, presidente dell’associazione In Viaggio Onlus, che grazie a un torneo di calcio e alla raccolta fondi realizzata in occasione del proprio 50esimo compleanno, ha donato una cifra superiore ai 25mila euro. Sempre nell’ambito dell’iniziativa, saranno messe all’asta anche le maglie della prima gara della Nocerina Calcio con il logo della Fondazione Pascale.

Anche quest’anno all’interno del Nabilah è stata allestita un’ampia area food nella quale tutti i presenti hanno avuto modo di gustare numerose specialità enogastronomiche campane di eccellenza. E più di 45 sono state le aziende di food, beverage e altri settori che hanno raccolto con entusiasmo l’invito a sostenere il charity.

Il gruppo di lavoro che ha collaborato all’organizzazione e alla realizzazione dell’evento, coordinato da Marco Conforto e Luigi Graziano Di Matteo, è stato composto da Simona Cisale, Matilde Troise, Brunella De Luca, Francesca Mercogliano, Leonardo Napolitano, Mariacarla Palermo, Francesco Polio ed Enzo Agliardi. Tutti, compreso lo staff tecnico del Nabilah, hanno lavorato a supporto dell’iniziativa in maniera totalmente gratuita.

Sponsor premium della serata sono stati: Ecologia Esposito, MoMap, SmartMed, Centro commerciale Azzurro, Associazione donatori di sangue L’albero Rosso, Soa Consult, In viaggio Onlus, Mosaicon, Langella trasporti e riciclaggi ecologici. Partner tecnici (foto e video): Armonia e Bottaro.

Aziende partner: Fresco Forno, Mignone, Poppella, Cornetteria da Fabio, Botti,Colmayer, Gambrinus, Al 53 Ristorante, Reiwa, Agape, Maredizione, Tarallificio Sfizi napoletani Baino, Turboli, Sorì, Caseificio franzese, Tremare pub, Casearia Lanza, Impasto vivo, Sorbillo, O’ sapurit steakhouse, La baita braceria, Cassese pasticceria, Pepe salumi, Mantovani, Babare, Cantine Federiciane, Iovino, Tenuta Gismondi, Cavasete, Cantine Tora, Il poggio, Tizzano, Ais, Amoy, ICC, Supermercati Extra. Media partner: Canale 21, We can dance, CRC, Napoli Today, inItaly.

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