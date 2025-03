NOVAFFAIR: Fuori ora “Cromìa”, il nuovo disco che la band partenopea di alternative rock eseguirà dal vivo, questa primavera, in giro per la Campania

Esce oggi per Accannone Records “Cromìa”, il primo album della band partenopea di alternative rock, Novaffair, tornata da poco sul mercato discografico col quinto brano estratto, “Manchi un po’”, a sua volta accompagnato da un videoclip su Youtube. Il gruppo – che ha al suo attivo un singolo Ep ufficiale – affronta qui la sfida di un disco dalle nove tracce, disponibile ora su tutte le piattaforme digitali. Prodotto da Massimo De Vita Blindur, l’album “Cromìa” dà il via all’omonimo tour di presentazione che porterà, per questa primavera, la band capitanata da Livio Arenella a girare la Campania in lungo e in largo, in attesa del tour estivo. Dopo la data zero di inizio marzo al Café Street-45 di Torre del Greco, si riparte da Napoli, nello specifico dallo Scugnizzo liberato (Salita Pontecorvo, 46), sabato 22 marzo nell’ambito del Festival NaDir Gravità Zero.

Con “Cromìa” l’ambizione era quella di comporre una tavolozza di colori, di modo che ciascuna tonalità rappresentasse una fase diversa della vita; in altre parole, un viaggio emozionale che corresse lungo un muro fatto di suoni alternative rock. Non è un caso, infatti, se tra le principali influenze della band si riconoscano Queens Of The Stone Age, Arctic Monkeys, Fontaines DC, Afterhours e Verdena.

Dicono i Novaffair di “Cromìa”:

«Non vediamo l’ora di portare in giro l’energia e la forza delle canzoni di questo nuovo disco, e di condividere tutte le storie e le sensazioni che ci hanno ispirato. Ci siamo presi il giusto tempo, dal precedente EP, per far uscire al meglio tutto quello che avevamo da dire, renderlo definitivo e raccontarlo in musica. Ogni brano si è vestito di un colore proprio, colori poi messi insieme su questa tela anche grazie all’aiuto del nostro produttore, Massimo De Vita (Blindur), che è riuscito a unire le nostre quattro anime e, al tempo stesso, a liberarle da quei freni che spesso tiriamo senza accorgercene. Ora è tutto pronto, e queste quattro anime colorate vi invitano a prendere parte all’esperienza di Cromìa».

SEGUI NOVAFFAIR SU:

Spotify

Instagram

Facebook

Youtube

I Novaffair sono:

Livio Arenella – Voce e chitarra

Pierluigi Patitucci – Basso e cori

Marco Penza – Chitarra e cori

Mariano Penza – Batteria

Credits album

Testo e musica: Novaffair

Etichetta: Accannone Records

Prodotto da Massimo Blindur De Vita

Presso Le Nuvole Studio e Freaky Room Studio

Mix e mastering: Paolo Alberta

Foto di Antonio Panariello

TRACKLIST E DESCRIZIONE BRANO PER BRANO

1) La fine del giorno: Il mondo sta perdendo punti di riferimento e valori, tutto si basa più sull’apparenza che sulla sostanza.

2) BZD: Capita spesso di avere periodi difficili, pesanti, di attendere buone notizie che sembrano non arrivare mai; un pezzo che vira verso il punk per chiedere un po’ di pace, anche con le BZD.

3) A peso morto: Riusciamo sempre a realizzare ciò che vogliamo? A volte no e a volte diamo la colpa a noi stessi, tanto da sentirci un peso morto.

4) Manchi un po’: Essere lontani da quello che si ama (qualsiasi cosa sia) può far male; la distanza ci fa gridare forte nel tentativo di liberarci dalla mancanza, un grido ancora più potente se retto da un muro di suoni alternative rock.

5) Out of the blue: Un pezzo con un groove quasi trip-hop per dichiarare la propria stanchezza rispetto alla difficoltà di essere umani oggi.

6) Londra: Una melodia che richiama l’Inghilterra delle ballad brit-pop accompagnata da un arrangiamento alternative; un brano sull’accettazione della fine di una storia, quando sulla pelle non resta più nemmeno l’odore di chi abbiamo avuto accanto.

7) Iena: Andiamo avanti anche se il passato ci sta alle spalle ed è sempre pronto ad azzannarci; qui procediamo su un tappeto rock e un groove che fa ballare senza sosta.

8) Non importa più: Reminiscenze di melodie Anni ’60 attualizzate per parlare di quanto anche un incontro occasionale nella vita possa lasciare un segno indelebile.

9) Dimenticarsi (feat. Raffica): Ogni relazione, di qualsiasi tipo, vive di più punti di vista; una canzone energica e delicata al tempo stesso; la voce di lui per restare, la voce di lei per andare via, ma senza mai dimenticarsi l’uno dell’altra.

Cromìa tour 2025

(date in continuo aggiornamento)

22 marzo: Festival NaDir Gravità Zero @ Scugnizzo Liberato – Napoli

28 marzo: Matuta Vini & Burger – Santa Maria Capua Vetere (CE)

5 aprile: Shabby – Omignano (SA)

10 aprile: open act Ghigo Renzulli @ Teatro Bolivar – Napoli

11 aprile: Punk Tank Cafè – Napoli

15 maggio: “Talks” @ il Dogana – Eboli (SA)

16 maggio: Circolo ARCI “Textures Aps” – Airola (BN)

BIOGRAFIA NOVAFFAIR:

I Novaffair sono una band alternative rock della provincia di Napoli.

La matrice sonora è caratterizzata da ambientazioni fuzzy, armonie, intrecci vocali e figurazioni ritmiche di ispirazione anglosassone che confluiscono in una forma canzone di stampo tradizionale.

Verso la fine del 2020 nasce un rapporto di stima e di sinergia tra la band e il musicista/produttore Massimo De Vita (aka Blindur): fin dal primo EP svolge un ruolo cruciale di supervisione artistica, fino a diventare un vero e proprio “quinto elemento”.

Da aprile 2021 firmano la collaborazione con Accannone Records, label indipendente milanese capitanata da Max Martulli, storico tour manager di Afterhours, Negrita, Calibro 35, Vasco Brondi, Diodato e Levante.

In ordine cronologico, “Weekend” (5 marzo 2020) e “Sottosopra” (1 luglio 2021) sono i primi due singoli (seguiti dal rispettivo videoclip) che anticiperanno la pubblicazione integrale del primo EP ufficiale.

Il 15 ottobre 2021 vede la luce AUT AUT, contenente cinque brani, disponibile in formato disco e su tutte le piattaforme di streaming digitale, accompagnato dal videoclip del terzo singolo “(Io sono) la neve” (11 maggio 2022).

Segue l’Aut Aut Tour con oltre 70 concerti in giro per l’Italia tra festival, club e concorsi nazionali.

Riconoscimenti: nel 2021 sono finalisti al concorso dell’1MnextRoma con la canzone “Weekend”; nel 2022 sono finalisti campani al Tour Music Festival e a settembre dello stesso anno sono finalisti italiani all’Arezzo Wave Love Festival con il riarrangiamento del brano “Something” per la sezione 60° anniversario dei Beatles.

Il 13 maggio 2023 pubblicano una versione unplugged del singolo “(Io sono) la neve” per il prestigioso circuito Pop Up Live Sessions.

Negli ultimi due anni dividono il palco con artisti del calibro di Manuel Agnelli, Bud Spencer Blues Explosion, 24 Grana, Foja, Rezophonic, Nobraino e Colapesce.

L’8 settembre 2023 tornano a pubblicare con il nuovo singolo “La fine del giorno”, primo brano che aprirà la tracklist del futuro album.

Il 17 novembre 2023 esce il secondo singolo “Out Of The Blue”, seguito da un videoclip.

Il 28 dicembre dello stesso anno la band pubblica il terzo singolo “Londra”, disponibile su tutte le piattaforme digitali, e accompagnato da un videoclip girato con cam 360°.

Il 6 luglio 2024 i Novaffair pubblicano il quarto singolo dal titolo “BZD” seguito anche qui da un videoclip dal forte impatto visivo.

Attualmente la band completa la registrazione del nuovo album dal titolo “Cromìa” sempre con la produzione artistica di Massimo De Vita (Blindur), che verrà pubblicato il 21 marzo 2025 con l’etichetta Accannone Records e che sarà preceduto il 7 marzo dall’uscita del singolo “Manchi un po’”.