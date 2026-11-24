Marilyn Monroe oltre il mito, lontana dall’immagine della diva hollywoodiana e restituita alla sua dimensione più intima, fragile e umana. È questo il cuore di Nuda – Marilyn oltre la pelle, lo spettacolo che Baba Yaga Teatro presenta al Teatro Elicantropo di Napoli da venerdì 27 novembre 2026 alle ore 20.30 (repliche fino a domenica 29), con Rosalba Di Girolamo, autrice e interprete, diretta da Fulvio Cauteruccio.

Al centro della narrazione c’è una Marilyn lontana dall’immagine patinata della diva hollywoodiana. Una donna che prova a raccontarsi, a sottrarsi alle definizioni imposte dagli altri, a recuperare la propria identità in un mondo che sembra averle concesso tutto, tranne la libertà di appartenere a sé stessa.

La vicenda prende avvio nella notte tra il 4 e il 5 agosto 1962, quando Marilyn Monroe muore in circostanze mai del tutto chiarite. È il 4 agosto, una notte sospesa tra ricordi, voci e presenze inquietanti.

Due telecamere in proscenio osservano una donna immersa nel proprio passato. La invitano a registrare, a parlare, a raccontare. Ma le parole si interrompono, la memoria si incrina, il racconto diventa un confronto con i fantasmi di una vita segnata da manipolazioni, abusi e rapporti di potere.

Le voci del suo psicologo, del regista e di un misterioso Lui si sovrappongono ai suoi pensieri, fino a diventare presenze invasive, capaci di condizionare persino il suo respiro. Marilyn tenta di sottrarsi a quello sguardo, si nasconde, si espone, danza. Il suo corpo diventa il luogo in cui si consuma il conflitto tra ciò che gli altri vogliono vedere e ciò che lei vorrebbe essere.

Il testo, ispirato ai diari segreti di Marilyn Monroe, intreccia la vicenda della diva con quella dell’interprete, creando un cortocircuito tra dimensione biografica e autobiografica. Rosalba Di Girolamo attraversa così il confine tra personaggio e persona, facendo emergere una trama di esperienze che supera la singola esistenza e si apre a una riflessione più ampia sulla violenza di genere, sulla manipolazione affettiva e sulla progressiva perdita di identità che può consumarsi all’interno di relazioni oppressive.

Lo spettacolo torna in scena riallestito nel 2026, nell’anno del centenario della nascita di Marilyn Monroe, per restituire nuova attualità a una vicenda che continua a interrogare il presente. Perché, oltre il mito, oltre la bellezza e oltre la pelle, rimane sempre una donna. E qualcosa che non si lascia distruggere: la possibilità di ritrovarsi e ricominciare.

Nuda – Marilyn oltre la pelle di e con Rosalba Di Girolamo

27 > 29 novembre 2026 @Teatro Elicantropo Napoli, Vico Gerolomini 3

Spettacoli ore 20.30 (venerdì e sabato), ore 18.00 (domenica)

Info e prenotazioni al 3491925942, 081296640 e sul sito www.teatroelicantropo.com

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