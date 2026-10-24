NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI | “Autunno musicale 2026”, concerti fino al 3 dicembre con interpreti di spicco e nuovi talenti

Domenica 1 novembre ore 19, nella Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella, a Napoli in Via San Pietro a Majella 35, il concerto “Sinfonia concertante” inaugurerà “Autunno musicale 2026” della Nuova Orchestra Scarlatti, rassegna di 6 concerti che abbinano il grande repertorio classico a solisti e direttori di grande richiamo e a nuovi talenti emergenti.

Il concerto dell’1 novembre offre un programma variegato culminante in una delle gemme più amate di W. A. Mozart, la Sinfonia concertante per violino, viola e orchestra K 364, e vedrà accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti il violinista Davide Alogna, artista di formazione internazionale che affianca a un’acclamata carriera concertistica un’opera di riscoperta di pagine rare nonché collaborazioni teatrali con importanti attori italiani; e il violista Simonide Braconi, Prima viola del Teatro alla Scala di Milano, grande interprete vincitore di prestigiosi premi internazionali, che per l’occasione si esibirà nella triplice veste di solista, direttore e anche compositore.

Il programma della serata si apre con la Musica per archi (2014) dello stesso Simonide Braconi, pagina di crescente intensità espressiva contenuta in un serrato contrappunto: passione e rigore insieme; Seguono due brani di intrattenimento: l’Introduction et Tarantelle op. 43 per violino e archi (1899) di Pablo de Sarasate (1899), che reca l’impronta del virtuosismo nitido ed elegante del grande violinista spagnolo, e la Fantasia per viola e archi op. 94 (1820) di Johann Nepomuk Hummel, centrata su un celebre tema dal Don Giovanni, introduzione ideale quindi al pezzo forte del programma: la Sinfonia concertante per violino viola e orchestra K 364 (1779) di Wolfgang Amadeus Mozart, capolavoro di un genio in transizione verso la prima maturità, sospeso fra tenerezza e profondità.

Biglietti € 15, on line su azzurroservice o al botteghino da un’ora prima del concerto

https://www.azzurroservice.net/stagioni-teatrali/nuova-orchestra-scarlatti

L’Autunno musicale della N.O.S. proseguirà presso la Sala Scarlatti del Conservatorio domenica 8 novembre ore 19 con “Meditazioni e fantasie”, programma spaziante da Haydn a Čajkovskij con al centro due Fantasie virtuosistiche da concerto su temi del Faust di Gounod e della Traviata di Verdi, violino solista Riccardo Zamuner, dirige Nicola Colafelice.

Domenica 15 novembre ore 19 “Mozart/Beethoven”, fagotto solista il giovane Mario Brusini, dirige Aldo Sisillo: grande repertorio classico con al centro la Seconda Sinfonia op. 36, primo capolavoro sinfonico di Beethoven.

Domenica 22 novembre ore 19 “Idilli e swing”, in programma musiche di V. d’Indy, B. Persico, il brillante Concerto per tromba e orchestra di Hummel con solista il giovane talentoso Davide Battista, e una commossa invenzione di Richard Wagner, l’Idillio di Sigfrido, dirige la N.O.S. per l’occasione Carlo Goldstein, interprete di calibro internazionale.

Domenica 29 novembre ore 19 un altro illustre musicista, Luigi Piovano, dirigerà la N.O.S. in pagine di Mozart e nella “Feuersinfonie” di Haydn.

La rassegna si chiuderà giovedì 3 dicembre 19 nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo con un concerto dell’Orchestra Scarlatti Young a coronamento di un master violinistico del M.° Stefano Pagliani, già Primo violino dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, rinomato concertista e didatta: violino solista e direttore lo stesso Pagliani.

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