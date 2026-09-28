NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI | Avion Travel e la Nuova Orchestra Scarlatti al Cortile delle Statue con “Sentimento”

Mercoledì 30 settembre ore 19.30, nel Cortile delle Statue di Napoli, Via Paladino 39, si terrà il concerto “Sentimento” con gli Avion Travel e la Nuova Orchestra Scarlatti: un incontro suggestivo tra classica e pop di qualità che chiude UNIMUSIC 2026 (VII edizione) festival realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Rassegna quest’anno promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026, in aggiunta agli ordinari sostegni del MIC e della Regione Campania.

UNIMUSIC 2026 chiude in bellezza con un appuntamento di grande fascino e richiamo. La Nuova Orchestra Scarlatti esordirà in versione classica e moderna, dal ‘700 napoletano a una particolare elaborazione orchestrale di ‘Cosa sono le nuvole’ di Domenico Modugno, e si intreccerà con gli Avion Travel in suggestive versioni orchestrali di alcune fra le più amate canzoni del gruppo, che rappresenta una realtà fra le più raffinate e poliedriche dell’attuale panorama musicale italiano, muovendosi da decenni con grande fantasia tra canzone d’autore e jazz, teatro e cinema, acclamata in tournée internazionali e apprezzata da grandi della musica come Michael Nyman.

A dirigere l’Orchestra sarà Angelo Valori, autore anche delle versioni orchestrali delle canzoni degli Avion Travel: nativo di Ascoli Piceno, classe 1960, Valori è una figura estremamente versatile di musicista, compositore, direttore d’orchestra, all’incrocio creativo tra ricerca d’avanguardia, jazz, suoni mediterranei.

Biglietti € 10, disponibili on line su azzurroservice o al botteghino da un’ora prima del concerto.

UNIMUSIC 2026 rientra tra i 55 progetti che, nel quadro della Linea d’azione 2 del bando Cultura Napoli 2026, animeranno tutte le Municipalità cittadine fino al mese di marzo del 2027. Si tratta di un programma diffuso e multidisciplinare fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi, che conferma il ruolo della cultura come leva strategica di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio. Con questo piano, che prevede un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro, l’Amministrazione comunale sostiene la qualità progettuale, rafforza il protagonismo degli operatori culturali e promuove una programmazione capace di coniugare patrimonio e innovazione, con particolare attenzione ai quartieri e ai luoghi meno conosciuti della città.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…