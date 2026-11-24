Roma, Auditorium Parco della Musica 22 01 2016

CINEMA PER ARCHI

Archi dell’Accademia di Santa Cecilia

Luigi Piovano direttore

©Musacchio & Ianniello

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NB la presente foto puo’ essere utilizzata esclusivamente per l’avvenimento in oggetto o per pubblicazioni riguardanti l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

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Domenica 29 novembre ore 19, nella Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella, a Napoli in Via San Pietro a Majella 35, si svolgerà il concerto “Feuersinfonie”, quinto appuntamento dell’Autunno musicale 2026 della Nuova Orchestra Scarlatti.

Il concerto si aprirà con un piccolo, emozionante capolavoro, la Prima Sinfonia K 16 composta da W. A. Mozart a 9 anni di età; seguono un’altra pagina giovanile di Mozart, brillante e piena di idee, il Divertimento per archi in re maggiore K 136; la Sinfonia n. 85 “La Reine” di F. J. Haydn, maturo capolavoro ricco d’invenzione e colori orchestrali.

Sul podio della Nuova Orchestra Scarlatti un musicista di rango, Luigi Piovano, da oltre vent’anni primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma e direttore d’orchestra internazionale.

Concepita da Mozart tra la fine del 1764 e l’inizio del 1765, la Sinfonia K 16 è la straordinaria rivelazione di un genio bambino, già a partire dalle prime battute dell’Allegro maestoso, quando a una semplicissima idea ritmica costruita sui gradi fondamentali dell’accordo di mi bemolle segue inaspettato un dolce inciso cantabile in piano di note vicine discendenti. Dopo questo bellissimo inizio tutto procede con miracolosa grazia. Scriveva a proposito Bruno Barilli: «Chi cerca il trucco deve risalire a Domineddio: per lo stesso trucco Mozart fanciullo compone la prima Sinfonia». Il Divertimento per archi in re maggiore K. 136 è stato concepito, come i ‘fratelli’ K 137 e K 138, a Salisburgo nel 1772 da un Mozart sedicenne alle soglie del suo terzo viaggio in Italia; troviamo in questa pagina l’estro dell’ouverture d’opera all’italiana, ma arricchita da una trama di dialoghi e rincorse in contrappunto tra le varie parti strumentali attenta alla lezione del riverito Haydn.

A Maria Antonietta, sfortunata consorte di Luigi XVI, piaceva tanto la Sinfonia n. 85 in si bemolle maggiore di F. J. Haydn, quarta delle ‘Sinfonie parigine’, detta “La Regina” proprio in onore della sovrana. Le piaceva forse per la fluida scioltezza e i colori del Vivace dove Haydn propone un unico motivo conduttore, sostituendo alla dialettica fra temi, tipica della ‘forma sonata’ classica, quella fra timbri orchestrali; dopo una Romance in forma di variazioni su una tenera canzoncina popolare, e dopo il cordiale Minuetto, il Presto conclusivo è un rondò al cui scattante refrain replicano varie idee in ricca successione.

Biglietti € 15, on line su azzurroservice o al botteghino da un’ora prima del concerto https://www.azzurroservice. net/stagioni-teatrali/autunno- musicale/

L’Autunno musicale della N.O.S. si chiuderà giovedì 3 dicembre alle 19 presso la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, a Napoli in Largo San Marcellino 10, con un concerto dell’Orchestra Scarlatti Young a coronamento di un master violinistico del M.° Stefano Pagliani. Violino solista e direttore lo stesso Pagliani.

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