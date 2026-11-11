NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI | MOZART / BEETHOVEN, un concerto che entra nel cuore felice del classicismo

Domenica 15 novembre ore 19, nella Sala Scarlatti del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, a Napoli in Via San Pietro a Majella 35, si terrà il concerto “Mozart / Beethoven”, terzo appuntamento dell’Autunno musicale 2026 della Nuova Orchestra Scarlatti, rassegna che abbina grande repertorio classico a interpreti di richiamo e nuovi talenti. Il programma “Mozart / Beethoven” entra nel cuore felice del classicismo con il Concerto per fagotto e orchestra K 191 di W. A. Mozart, piccolo capolavoro di eleganza, virtuosismo, sentimento; e con la Seconda Sinfonia di L. van Beethoven, smagliante esordio del grande sinfonismo del genio di Bonn.

Sul podio della Nuova Orchestra Scarlatti, per l’occasione, un suo storico collaboratore: il M°. napoletano Aldo Sisillo, oggi una delle figure più attive di musicista e organizzatore musicale in Italia e all’estero, attualmente Direttore e Direttore Artistico del Teatro Comunale di Modena. Solista nel Concerto per fagotto di Mozart sarà Mario Brusini, un giovane talento cresciuto nelle Orchestre Scarlatti Junior e Young e che ha collaborato come Primo Fagotto con la N.O.S., come anche con altre orchestre italiane e internazionali del calibro dei Wiener Symphoniker; attualmente è Primo Fagotto dell’Orchestra della Toscana.

Il Concerto per fagotto in si bemolle maggiore K. 191 di W. A. Mozart è tuttora una pagina fra le più eseguite del repertorio per questo legno dal timbro penetrante e soffuso. La partitura fu completata da Wolfgang a Salisburgo probabilmente ai primi di giugno del 1774, a 18 anni di età, e presenta una scrittura orchestrale già notevolmente sciolta e matura, nonché uno sfruttamento sapiente di tutte le risorse tecniche ed espressive dello strumento solista.

Nella Seconda Sinfonia in re maggiore op. 36 Beethoven sembra concentrare e trasfigurare in pura energia sonora tutti i contrastanti sentimenti dei suoi agitati trent’anni: la disperazione per l’incalzante sordità e il fiero amore per l’umanità, e le sue passioni presto amaramente deluse, quella degli ideali per Napoleone, quella del cuore per Giulietta Guicciardi. Non siamo ancora allo shock epocale dell’Eroica, ma l’impatto per il pubblico, alla prima del 5 aprile 1803 al Theater an der Wien, è già sconcertante e travolgente. Scriverà due anni dopo l’Allgemeine Musikalische Zeitung, sempre sulla Seconda Sinfonia: «la potenza del genio … in quest’opera colossale si palesa nella ricchezza dei pensieri nuovi …»

L’Autunno musicale della N.O.S. proseguirà sempre alle 19, presso la Sala Scarlatti del Conservatorio di Napoli, domenica 22 novembre con “Idilli e swing”, musiche di V. d’Indy, B. Persico, il brillante Concerto per tromba e orchestra di Hummel (solista il giovanissimo e talentuoso Davide Battista) e un commosso brano di Richard Wagner, l’Idillio di Sigfrido. Dirigerà la N.O.S. per l’occasione Carlo Goldstein, interprete di calibro internazionale.

Biglietti € 15, on line su azzurroservice o al botteghino da un’ora prima del concerto: https://www. azzurroservice.net/stagioni- teatrali/autunno-musicale/

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