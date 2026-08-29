NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI | UNIMUSIC 2026 al via, eventi inaugurali il 5 e 6 settembre

VII edizione di Unimusic 2026, Festival della musica e della cultura della Nuova Orchestra Scarlatti, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026

Gli eventi inaugurali si terranno sabato 5 settembre ore 18.30, a Napoli nel Cortile delle Statue: Concerto sinfonico dell’Orchestra Scarlatti Junior, con Musiche di L. van Beethoven, G. Verdi, F. von Suppé e altri. Direttore Gaetano Russo.

E domenica 6 settembre ore 18.30, sempre a Napoli nel Cortile delle Statue, Concerto Le Stagioni: Musica e danza sulle Stagioni di A. Vivaldi, con l’Orchestra Scarlatti Young e le coreografie di Emma Cianchi e Nyko Piscopo.

Nella grande e accogliente cornice del Cortile delle Statue di Napoli, il 5 e 6 settembre parte la VII edizione di UNIMUSIC 2026: rassegna realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, quest’anno promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026, in aggiunta agli ordinari sostegni del MIC e della Regione Campania.

Sabato 5 settembre – Concerto sinfonico dell’Orchestra Scarlatti Junior, appuntamento sempre atteso e coinvolgente con i circa 80 giovani musicisti impegnati, sotto la direzione di Gaetano Russo, in un grande repertorio spaziante da Beethoven a Verdi, e con la giovanissima Elene Lamartora violoncello solista nella Sinfonia dai Masnadieri.

Domenica 6 settembre – Le Stagioni, inedito spettacolo di musica e danza intorno alle amatissime Quattro Stagioni di Vivaldi, eseguite per l’occasione dall’Orchestra Scarlatti Young con giovani solisti provenienti dall’orchestra, e reinterpretate sulla scena in compagnia di giovani ballerine e ballerini con coreografie originali firmate da Emma Cianchi e Nyko Piscopo.

I due appuntamenti apriranno un variegato cartellone che fino al 30 settembre si muoverà, con i suoi 12 titoli, affiancando ad antichi e prestigiosi spazi della Federico II alcune delle sue modernissime realtà: buona parte della rassegna si svolgerà infatti tra il Cortile delle Statue e i Musei Scientifici, nel cuore dell’antica cittadella universitaria, carica di memoria, storia, arte, cultura, ma non mancheranno momenti significativi presso gli avveniristici Campus di San Giovanni a Teduccio e di Scampia, grandi avamposti di rigenerazione urbana; un’occasione per mettere in dialogo centro e periferia, un contributo alla prospettiva di città policentrica e inclusiva perseguita dalle attuali politiche culturali, e da sempre al centro della mission della Nuova Orchestra Scarlatti per il territorio.

I successivi concerti si terranno:

Venerdì 11 settembre, Cortile delle Statue ore 19.30: Ennio, originale omaggio al genio di Ennio Morricone, che accosterà in modo suggestivo e innovativo musica, cinema, racconto, con la N.O.S. diretta da Paolo Vivaldi.

Venerdì 18 settembre, Cortile delle Statue ore 19.30: Gershwin con il pianista siciliano Giuseppe Gullotta e Alessandro Tirotta alla testa della N.O.S.

Martedì 22 e mercoledì 23 settembre, sempre alle 17.00: presso l’Auditorium del Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio (il 22) e presso l’Aula magna del Complesso universitario di Scampia (il 23), Campus in musica, incontro/happening musicale con il pubblico ‘senza schemi’.

Domenica 27 settembre, Cortile delle Statue ore 18.30: Mozart/Čajkovskij con la N.O.S e il violino solista di Riccardo Zamuner, talento napoletano emergente.

Mercoledì 30 settembre, Cortile delle Statue ore 19.30: ‘Sentimento’ – Avion Travel & N.O.S., un suggestivo e raffinato crossover tra classico e pop d’autore.

Il tutto intervallato con la sezione Musica ai Musei UNINA: vivaci passeggiate musicali fra i tesori e le curiosità dei Musei di Mineralogia (10 settembre), Paleontologia (17 settembre), Fisica (24 settembre), Antropologia (28 settembre), sempre alle ore 16.

Biglietti acquistabili on line su azzurroservice.net (Link: h ttps://www.azzurroservice.net/ biglietti/concerto-sinfonico- dellorchestra-scarlatti- junior/) o al botteghino da un’ora prima del concerto.

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