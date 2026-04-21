Nuova produzione TRAM e Teatro dell’Osso in scena presso il Teatro Tram dal 25 aprile al 17 maggio

TRAM e Teatro dell’Osso presentano ‘Opera Zombi’ uno spettacolo che mette in scena il paradosso della morte: la fine della vita biologica e l’inizio di una nuova esistenza nelle mani dei posteri.

In un’atmosfera sospesa tra il tragico e il comico, lo spettacolo racconta le vicende de Il Vivo e Il Morto, protagonisti alle prese con il mistero della morte e del passaggio “dall’altra parte”. Accanto a loro, prendono vita le storie di quattro cadaveri celebri: Voltaire, Paganini, Mussolini ed Einstein, le cui vicende tra rocambolesco, macabro e ironico conducono il pubblico in un viaggio unico tra memoria, decomposizione e riflessione sulla mortalità. Con ‘Opera Zombi’ si è voluto esplorare il confine tra vita e morte in modo ironico e sorprendente, evitando sia la retorica che il puro macabro. Interessava indagare cosa resta di noi dopo la fine biologica: non solo nei ricordi, ma anche nelle narrazioni, nelle manipolazioni e nelle trasformazioni che i vivi operano sui morti. In questo senso, i cadaveri diventano materia viva di racconto, quasi personaggi che continuano ad agire nel tempo, loro malgrado. Attraverso una drammaturgia che mescola registri diversi — dal grottesco al comico, fino a momenti più lirici e inquietanti — lo spettacolo invita il pubblico a confrontarsi con un tema universale, ma spesso rimosso. Le figure storiche che abbiamo scelto incarnano proprio questo paradosso: corpi morti che non smettono di essere presenti, discussi, reinterpretati. Tra risate amare e piccoli brividi, il pubblico è chiamato a interrogarsi sulla memoria dei corpi e sulla vita dei ricordi.

“Forse i veri zombi non sono i cadaveri, ma noi vivi, quando continuiamo a trattenere, deformare o sfruttare ciò che dovrebbe, invece, trovare pace. In fondo, è uno spettacolo che parla della nostra incapacità di lasciare andare, ma anche del nostro bisogno profondo di dare un senso alla fine”, dichiara Mirko di Martino.



Crediti

Autore: Mirko Di Martino

Regia e interpreti: Antonio D’Avino e Nello Provenzano

Scenografia: Giorgia Lauro | Disegno luci: Tommaso Vitiello

Date: 25, 26 aprile e 2, 3, 9, 10, 16 e 17 maggio 2026.

Orari degli spettacoli:

sabato ore 20:00

domenica ore 18:00

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 under 26 e over 65

studenti € 9,00

Card: 4 spettacoli a scelta: € 36; 8 spettacoli a scelta: € 64,00

Info e prenotazioni:

WhatsApp 342-1785930

email tram.biglietteria@gmail.com