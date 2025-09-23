Nuova sede dell’Ordine degli architetti di Napoli, inaugurazione a Napoli

Si inaugura domani, mercoledì 24 settembre 2025, a Napoli nell’edificio “Brin 69” in via Brin 55 la nuova sede dell’Ordine degli architetti di Napoli. La giornata vedrà, tra gli altri, gli interventi del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. È previsto anche un seminario in due sessioni. Il trasferimento, dopo 22 anni, dalla storica sede dell’edificio della Galleria Umberto a Napoli Est «non è solo un trasloco – afferma il presidente degli architetti napoletani Lorenzo Capobianco – è una scelta. Una scelta coraggiosa, che interpreta con coerenza e visione la centralità del tema della rigenerazione, oggi più che mai al centro della nostra professione. Ci spostiamo in un’area che rappresenta una delle sfide urbane più rilevanti di Napoli: un quartiere in trasformazione, dove sono in corso importanti interventi pubblici e privati, e dove anche la nostra presenza vuole diventare parte attiva di un processo di cambiamento».

Di seguito il programma della giornata:

Ore 9.30 – Welcome Coffee
Accoglienza degli ospiti e registrazione partecipanti


Ore 10.00 – Saluti istituzionali

  • Lorenzo Capobianco, Presidente Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia

  • Marella Santangelo, Direttore Diarc, Università di Napoli “Federico II”

  • Ornella Zerlenga, Direttore Dadi, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

  • Lucio Lemmo, S.E. Mons. Vescovo Ausiliare emerito della Chiesa di Napoli

  • Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e della Città metropolitana


Taglio del nastro e visita alla nuova sede


Ore 11.00/13.00 – Seminario deontologico
“Architettura e società: etica e rigenerazione” (parte I)

  • Pasquale Belfiore, Presidente Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città

  • Marina Borrelli, Eduardo Borrelli, Aldo di Chio, Vulcanica Architettura

  • Ambrogio Prezioso, CEO Città Moderna

  • Giuseppe Guida, Professore di Urbanistica Dadi e Assessore della Città di Castellammare di Stabia

  • Bruno Discepolo, Assessore all’Urbanistica della Regione Campania


Ore 13.00/14.00 – Light Lunch


Ore 14.00/16.00 – Seminario deontologico
“Architettura e società: etica e rigenerazione” (parte II)

  • Nello Tirelli, Consigliere OAPPC di Napoli e Componente intergruppo parlamentare Sud e Aree fragili

  • Sergio Zeuli, Giudice Amministrativo Tar Campania

  • Luigi Cannavale, sostituto procuratore di Salerno

  • Luigi Vicinanza, Sindaco della Città di Castellammare di Stabia


Ore 16.00 – Conclusioni

  • Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania


Ore 16.30 – Brindisi inaugurale

