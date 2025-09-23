Nuova sede dell’Ordine degli architetti di Napoli, inaugurazione a Napoli

Si inaugura domani, mercoledì 24 settembre 2025, a Napoli nell’edificio “Brin 69” in via Brin 55 la nuova sede dell’Ordine degli architetti di Napoli. La giornata vedrà, tra gli altri, gli interventi del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. È previsto anche un seminario in due sessioni. Il trasferimento, dopo 22 anni, dalla storica sede dell’edificio della Galleria Umberto a Napoli Est «non è solo un trasloco – afferma il presidente degli architetti napoletani Lorenzo Capobianco – è una scelta. Una scelta coraggiosa, che interpreta con coerenza e visione la centralità del tema della rigenerazione, oggi più che mai al centro della nostra professione. Ci spostiamo in un’area che rappresenta una delle sfide urbane più rilevanti di Napoli: un quartiere in trasformazione, dove sono in corso importanti interventi pubblici e privati, e dove anche la nostra presenza vuole diventare parte attiva di un processo di cambiamento».

Di seguito il programma della giornata:

Ore 9.30 – Welcome Coffee

Accoglienza degli ospiti e registrazione partecipanti



Ore 10.00 – Saluti istituzionali

Lorenzo Capobianco, Presidente Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia

Marella Santangelo, Direttore Diarc, Università di Napoli “Federico II”

Ornella Zerlenga, Direttore Dadi, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

Lucio Lemmo, S.E. Mons. Vescovo Ausiliare emerito della Chiesa di Napoli

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e della Città metropolitana



Taglio del nastro e visita alla nuova sede



Ore 11.00/13.00 – Seminario deontologico

“Architettura e società: etica e rigenerazione” (parte I)

Pasquale Belfiore, Presidente Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città

Marina Borrelli, Eduardo Borrelli, Aldo di Chio, Vulcanica Architettura

Ambrogio Prezioso, CEO Città Moderna

Giuseppe Guida, Professore di Urbanistica Dadi e Assessore della Città di Castellammare di Stabia

Bruno Discepolo, Assessore all’Urbanistica della Regione Campania



Ore 13.00/14.00 – Light Lunch



Ore 14.00/16.00 – Seminario deontologico

“Architettura e società: etica e rigenerazione” (parte II)

Nello Tirelli, Consigliere OAPPC di Napoli e Componente intergruppo parlamentare Sud e Aree fragili

Sergio Zeuli, Giudice Amministrativo Tar Campania

Luigi Cannavale, sostituto procuratore di Salerno

Luigi Vicinanza, Sindaco della Città di Castellammare di Stabia



Ore 16.00 – Conclusioni

Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania



Ore 16.30 – Brindisi inaugurale