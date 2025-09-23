Nuova sede dell’Ordine degli architetti di Napoli, inaugurazione a Napoli
Si inaugura domani, mercoledì 24 settembre 2025, a Napoli nell’edificio “Brin 69” in via Brin 55 la nuova sede dell’Ordine degli architetti di Napoli. La giornata vedrà, tra gli altri, gli interventi del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. È previsto anche un seminario in due sessioni. Il trasferimento, dopo 22 anni, dalla storica sede dell’edificio della Galleria Umberto a Napoli Est «non è solo un trasloco – afferma il presidente degli architetti napoletani Lorenzo Capobianco – è una scelta. Una scelta coraggiosa, che interpreta con coerenza e visione la centralità del tema della rigenerazione, oggi più che mai al centro della nostra professione. Ci spostiamo in un’area che rappresenta una delle sfide urbane più rilevanti di Napoli: un quartiere in trasformazione, dove sono in corso importanti interventi pubblici e privati, e dove anche la nostra presenza vuole diventare parte attiva di un processo di cambiamento».
Di seguito il programma della giornata:
Ore 9.30 – Welcome Coffee
Accoglienza degli ospiti e registrazione partecipanti
Ore 10.00 – Saluti istituzionali
Lorenzo Capobianco, Presidente Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia
Marella Santangelo, Direttore Diarc, Università di Napoli “Federico II”
Ornella Zerlenga, Direttore Dadi, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
Lucio Lemmo, S.E. Mons. Vescovo Ausiliare emerito della Chiesa di Napoli
Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e della Città metropolitana
Taglio del nastro e visita alla nuova sede
Ore 11.00/13.00 – Seminario deontologico
“Architettura e società: etica e rigenerazione” (parte I)
Pasquale Belfiore, Presidente Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città
Marina Borrelli, Eduardo Borrelli, Aldo di Chio, Vulcanica Architettura
Ambrogio Prezioso, CEO Città Moderna
Giuseppe Guida, Professore di Urbanistica Dadi e Assessore della Città di Castellammare di Stabia
Bruno Discepolo, Assessore all’Urbanistica della Regione Campania
Ore 13.00/14.00 – Light Lunch
Ore 14.00/16.00 – Seminario deontologico
“Architettura e società: etica e rigenerazione” (parte II)
Nello Tirelli, Consigliere OAPPC di Napoli e Componente intergruppo parlamentare Sud e Aree fragili
Sergio Zeuli, Giudice Amministrativo Tar Campania
Luigi Cannavale, sostituto procuratore di Salerno
Luigi Vicinanza, Sindaco della Città di Castellammare di Stabia
Ore 16.00 – Conclusioni
Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania
Ore 16.30 – Brindisi inaugurale
