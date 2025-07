Nuove colorazioni gamma Triumph Motorcycles Model Year 2026 – Triumph Motorcycles presenta dodici nuove colorazioni che entrano a far parte della gamma 2026, contraddistinte da un look più audace e da affascinanti contrasti degli accostamenti cromatici. Lava Red Gloss, Kingfisher Blue e Triumph Performance Yellow sono alcune delle nuove varianti di colore per rendere ancora più distintivi i modelli MY26.

Disponibili presso tutti i Concessionari Triumph a partire dall’estate, le nuove colorazioni contraddistinguono alcuni dei modelli Triumph più amati dall’attuale clientela, come Street Triple e Tiger 900, ma non solo.

NUOVI LOOK PER LA GAMMA TIGER 900

I modelli Tiger 900 GT e GT Pro si arricchiscono di due schemi cromatici di grande impatto ma allo stesso tempo particolarmente raffinati, caratterizzati da audaci accenti di colore sulle zone laterali e sui convogliatori.

La nuova colorazione Sapphite Black offerta come standard ha dettagli in Carnival Red e Sapphire Black rispettivamente sull’anteriore e sui fianchetti posti a protezione dei radiatore sdoppiato, mentre i supporti del parafango anteriore e i pannelli laterali sono in Sapphire Black.

Queste ultime finiture sono disponibili anche sulla nuova colorazione in Snowdonia White e Sapphire Black, aggiornata con accenti in Triumph Performance Yellow.

Su Tiger 900 Rally Pro sono disponibili alcune novità che ne esaltano lo stile. La nuova colorazione standard in Snowdonia White&Graphite presenta un look raffinato, contraddistinto dalle bande diagonali in Snowdonia White, Graphite e Sapphire Black su serbatoio, pannelli laterali e nella zona dei radiatori, L’altra nuova colorazione presenta invece dettagli audaci in Triumph Performance Yellow, completati da note in Sapphire Black sulla zona anteriore.

LO STILE RINNOVATO DELLA GAMMA MODERN CLASSICS

Per il 2026, Triumph presenta una nuova veste raffinata e unica su alcune delle Modern Classics più iconiche della sua gamma, con uno stile raffinato e contemporaneo per Speed 400, Scrambler 400 X e Scrambler 1200 X.

Due le novità su Speed 400: il serbatoio bicolore in Pearl Metallic White e Phantom Black, con un accento elegante in Royal Gold, oppure l’audace combinazione che strizza l’occhio al mondo sportivo in Lava Red Gloss e Storm Grey, con una striscia in Graphite sul serbatoio, completata da parafanghi Matt Silver Ice.

Lo spirito off-road della Scrambler 400 X si riflette nella nuova colorazione con serbatoio bicolore in Baja Orange e Aluminium, con parafanghi Matt Silver Ice, pannelli laterali in Phantom Black e protezioni forcella in Matt Phantom Black.

Matt Khaki Green è invece la colorazione scelta per il serbatoio della nuova versione di Scrambler 1200 X, completata da dettagli in Phantom Black.



ROADSTERS DA COMPETIZIONE

Street Triple 765 R e la variante depotenziata per la patente A2 presentano un nuovo schema colore aggressivo in Phantom Black, con accenti in Diablo Red e la R sul serbatoio in Pure White Gloss. Nuovo look sofisticato e sportivo per Street Triple 765 RS in Granite, con flyscreen e cupolino in tinta, dettagli in Kingfisher Blue per uno stile “racing”

.

L’ELEGANZA DELLA ROCKET 3 STORM

La famiglia Rocket 3 R Storm è impreziosita da dettagli che sottolineano ancor di più la presenza imponente su strada. Le finiture impeccabili della Rocket 3 Storm GT sono accentuate dal nuovo serbatoio in Matt Sapphire Black e Satin Granite, con una linea in Korosi Red. Il look premium è completato da numerosi dettagli in Sapphire Black. Un’importante variante di colore è disponibile su Rocket 3 Storm R, con serbatoio bicolore in Satin Baja Orange e Matt Sapphire Black e un accento in Silver.

ON THE ROAD

Tutte le nuove colorazioni per il 2026 possono già essere ordinate e saranno disponibili presso i Concessionari Triumph a partire dalle prossime settimane.

Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili sul sito https://www.triumphmotorcycles.it/

