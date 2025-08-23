NUOVO ROMANZO PER ROBERTA SCOTTO GALLETTA, PRESENTA A PROCIDA: “UNA COSA BUONA”

Un libro che parla di vita, amore e rinascita

Evento da non perdere con Roberta Scotto Galletta, che presenterà a Procida presso la Marina di Chiaiolella il suo ultimo libro “Una cosa buona”. L’appuntamento è fissato per sabato 23 agosto alle ore 19,30. Il libro è pubblicato dalla Giannini Editore nella nota collana Sorsi. Dialogano con l’autrice: l’assessore alla Cultura del Comune di Procida Michele Del Leccese, i filosofi Eliana De Sanctis e Marco Neri.

Mariella, una donna sposata e madre di due figli, si divide tra le incombenze quotidiane e un volontariato che la porta a leggere per anziane signore. In una cittadina costiera intrisa di pettegolezzi e rituali comunitari, incontra un uomo che risveglia in lei una passione silenziosa e inaspettata. Tra incontri furtivi e scambi di parole non dette, si sviluppa una relazione fatta di complicità e desiderio che contrasta con la monotonia della sua vita coniugale. Lungo un percorso di consapevolezza e auto-inganno, Mariella riflette sulla natura del desiderio, dell’amore e dei compro-messi necessari per sostenere le apparenze in una società chiusa e osservatrice. Il piccolo romanzo esplora la fragilità dei legami umani, i limiti della fedeltà e il bisogno di trovare momenti di autenticità in una vita altrimenti regolata dalle convenzioni sociali.

Roberta Scotto Galletta vive a Procida. È artista visiva e lettore forte. Ha pubblicato “La Genìa”, ottenendo la menzione al Premio Calvino nel 2005; “I Viaggi di Giuditta-Una piccola isola scintillante” (Fioranna, 2022). Nella stessa collana pubblica nel 2024 Nasco Domani. Piccolo romanzo sui segreti familiari.

TITOLO: UNA COSA BUONA

AUTRICE: ROBERTA SCOTTO GALLETTA

EDITORE: GIANNINI EDITORE

COLLANA: SORSI vol. 28

PAGINE: 90

PREZZO: 6,00€