Nuovo scontro tra taxi e NCC, Sistema Trasporti in Regione: “Tensione sociale esasperata dalla mancanza di un regolamento regionale adeguato”

“La situazione è più complessa di uno scontro tra fazioni: bisogna stemperare applicando un regolamento regionale che non dia spazio ad ambiguità di sorta”, sostiene il presidente di Sistema Trasporti Campania Amedeo Conte, che poi attacca agenzie di viaggio e macchine di cortesia “usate impropriamente”.

NAPOLI – «Abbiamo preso visione dell’ennesima testimonianza, ripresa dai giornali online, di scontro tra tassisti e NCC. Episodio deprecabile che condanniamo fermamente, ma attenzione a spostare il dibattito pubblico: la situazione è ben più complessa di uno scontro tra fazioni opposte». Lo dichiara Amedeo Conte, presidente di Sistema Trasporti Campania, dopo la pubblicazione di un video che riprende uno scontro tra due tassisti e una conducente NCC diffuso in queste ore online.

«Ridurre il tutto a una lotta tra lavoratori è un errore», continua Conte. «Il ripetersi di questi alterchi e litigi, di cui quelli testimoniati da smartphone potrebbero essere solo una piccola parte, è un evidente segnale di tensione sociale diffusa ed esasperata dalla mancanza di un regolamento regionale adeguato e che non dia spazio ad ambiguità di sorta».

Le criticità, secondo Conte, sono svariate e creano uno squilibrio percepito che finisce per sfociare in queste diatribe che – sebbene non siano giustificabili – derivano anche dalla convinzione che tutti i coinvolti siano nel giusto. «Bisogna innanzitutto lavorare sui criteri di rilascio delle licenze da parte dei Comuni, uniformando l’emissione e attenendosi a quote e numeri definiti a livello centrale, dove bisogna stringere le maglie per evitare di trasformare ancor più le strade in una giungla».

C’è poi la questione dei controlli che andrebbe affrontata in maniera più efficace. «Non è uno scontro tra tassisti e NCC, né tantomeno uno scontro tra operatori e piattaforme di prenotazione. A viziare il mercato basterebbero le agenzie di viaggio e le macchine di cortesia usate impropriamente per fare il servizio che altri dovrebbero fare, togliendo economie importanti agli operatori regolari e tartassati e inquinando per davvero il mercato».

Questi argomenti Sistema Trasporti Campania li ha portati in queste ore in Regione, al tavolo convocato dal vicepresidente (con delega ai trasporti) Mario Casillo e dal presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone. «Dall’incontro abbiamo incassato la disponibilità da parte della Regione di rivedere i criteri di rilascio delle licenze. Abbiamo trovato nel nostro interlocutore attenzione e condivisione di vedute in tal senso. Speriamo sia un primo passo per dare serenità ai nostri comparti», conclude Conte.