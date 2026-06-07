’O VICO PRESENTA “’A COSA CHIÙ BELLA” Il nuovo singolo che anticipa l’album in uscita il 26 giugno

Dal 5 giugno è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “’A cosa chiù bella”, il nuovo singolo di ’O Vico, formazione campana che continua il proprio percorso artistico nel segno della tradizione napoletana contaminata da sonorità contemporanee.

Un brano solare e immediato, costruito su un efficace equilibrio tra groove, melodia e scrittura in dialetto, che omaggia le atmosfere degli anni Ottanta e l’eredità del Napule’s Power, reinterpretandone lo spirito attraverso una sensibilità moderna.

A interpretarlo è la voce intensa di Tony Matarazzo, mentre la produzione porta la firma della band insieme ad Antonio Bruno, autore di testi e musiche e anima creativa del progetto, in collaborazione con Zeno Music di Samuele Sfingi.

“‘A cosa chiù bella” rappresenta il primo tassello del nuovo capitolo discografico di ’O Vico e anticipa l’uscita del secondo album della band, disponibile in formato digitale e fisico dal prossimo 26 giugno.

Un viaggio nel tempo tra musica, ricordi e sentimenti autentici.

Ad accompagnare il singolo è un reel diretto da Mirko Manzo e interpretato dalla modella Francesca Catapano, una vera e propria dichiarazione d’amore all’immaginario degli Eighties.

Una spiaggia al tramonto, un walkman tra le mani, la leggerezza di un’estate senza tempo e la musica come strumento di sogno, memoria e connessione emotiva. Un racconto visivo, volutamente nostalgico, che riporta al centro il fascino dell’attesa, dell’ascolto e del ricordo.

Il progetto artistico di ’O Vico nasce dall’incontro tra passato e presente.

Le sonorità dei vicoli di Napoli dialogano con le possibilità offerte dalla produzione moderna; le chitarre suonate si intrecciano con l’elettronica, la lingua napoletana diventa strumento espressivo capace di raccontare il presente senza rinunciare alle proprie radici.

La band racconta storie di vita quotidiana attraverso uno sguardo sincero, popolare e privo di filtri.

In questo contesto, “‘A cosa chiù bella” affronta il tema dell’amore lontano dagli stereotipi romantici. Con questo nuovo singolo, ’O Vico consolida una precisa identità artistica e apre una nuova fase del proprio percorso musicale: partire dalla tradizione per costruire un linguaggio contemporaneo, autentico e riconoscibile.

I PROTAGONISTI: ’O VICO

Tony Matarazzo – voce solista

Mena De Rosa – voce, cori e percussioni

Antonio Bruno – autore e chitarra elettrica

Vincenzo Caiella – basso elettrico

Maurizio Rossi – chitarra acustica

Fabio Schiavo – pianoforte e tastiere

Gianni Michelangelo Cirillo – batteria

Nati quasi per gioco cinque anni fa all’interno di una piccola sala prove, i sette componenti di ’O Vico condividono la volontà di raccontare la realtà senza filtri, attraverso la musica e la lingua napoletana. Simbolo del gruppo è il triangolo, figura che rappresenta equilibrio, unione e condivisione.

Ispirati dal movimento del Neapolitan Power, gli artisti recuperano la forza espressiva della tradizione musicale partenopea fondendola con sonorità folk contemporanee, pop-rock ed elementi elettronici. Nei loro testi affrontano temi sociali e personali con uno stile diretto, sincero e profondamente radicato nel territorio.

Dopo il singolo d’esordio “Che bella jurnata” (2022) e l’album “Patria Nosta”, la band ha pubblicato i brani “Annammorat’e e me” e “Nun avè paura”, tappe fondamentali di un percorso che conduce oggi al nuovo progetto discografico.

Nel prossimo album il filo conduttore sarà l’amore, raccontato nelle sue molteplici sfumature: intime, viscerali, leggere, malinconiche e autentiche. Un sentimento complesso e contraddittorio, proprio come la terra da cui la band proviene.

’O Vico è il suono di un vicolo che canta e si ribella, senza maschere. Senza avè paura.

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