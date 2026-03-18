“Officina, ritratti stenopeici delle generazioni invisibili”: presentato il numero speciale della rivista nato dal laboratorio fotografico “La scatola magica”

Il progetto, curato da Mario Spada, mette al centro giovani con background migratorio e il dialogo tra prime e seconde generazioni

NAPOLI. È stato presentato presso Officine Gomitoli, in piazza Enrico De Nicola a Napoli, il numero speciale della rivista “Officina”, intitolato “Ritratti stenopeici delle generazioni invisibili”, un lavoro editoriale e fotografico nato dal laboratorio di fotografia analogica “La scatola magica”, curato da Mario Spada, che ha coinvolto un gruppo di giovani con background migratorio in un percorso di autorappresentazione e lettura della realtà attraverso la tecnica stenopeica.

Realizzato a Porta Capuana, il laboratorio ha portato ragazze e ragazzi a lavorare sul ritratto e sulla relazione tra prime e seconde generazioni nelle migrazioni, utilizzando pellicola e luce naturale. Le immagini che ne sono scaturite, volutamente sfocate e imperfette, cercano una forma visiva capace di raccontare la distanza, il movimento, lo scarto, la fluidità dei legami. In ogni fotografia una delle due figure, a un certo punto, si allontana: è da questa scelta estetica che prende forma una riflessione sul rapporto tra genitori e figli, ma anche sull’invisibilità sociale e istituzionale che ancora accompagna molte seconde generazioni.

Il numero speciale mette in dialogo le immagini con testi brevi e personali di autori e osservatori, chiamati a confrontarsi con i ritratti per amplificarne la forza evocativa. Ad accompagnare le fotografie sono i contributi di Franco Arminio, Fabrizio Barca, Gian Carlo Blangiardo, Maurizio Braucci, Sabrina Efyonai, Franco Lorenzoni, Federica Lucchesini e Maurizio Zanardi. La rivista è edita da Dedalus Cooperativa Sociale e Officine Gomitoli, con Centro di Fotografia Indipendente e Fondazione Alta Mane Italia.

“Lo scorso anno abbiamo lavorato sul protagonismo degli adolescenti di seconda generazione, invisibili per lo Stato che non gli riconosce la cittadinanza, ma spesso poco visibili anche tra i banchi di scuola e nella società”, afferma Elena de Filippo, di Dedalus Cooperativa Sociale. “Abbiamo scelto di farlo anche attraverso i laboratori artistici e di fotografia, dando ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di interrogarsi, attraverso la scatola stenopeica, del rapporto con i genitori e con l’ambiente in cui vivono. Da questo lavoro emerge un ritratto sociale che va oltre il rapporto tra genitori e figli e restituisce una lettura più ampia della realtà”.

Al centro del progetto c’è anche una precisa scelta pedagogica. “Oggi la fotografia è spesso un gesto di consumo immediato: si scatta, si guarda, si archivia”, spiega Mario Spada. “Con il foro stenopeico accade il contrario. Bisogna lasciare spazio al caso, al desiderio, all’attesa. I ragazzi hanno potuto sperimentare un’immagine che si costruisce nel tempo e che non è mai completamente prevedibile. Più che spiegare una tecnica, ho cercato di far vivere loro un’esperienza”.

Per Fondazione Alta Mane Italia, partner del progetto, l’esperienza ha avuto un valore formativo che supera il solo esito fotografico. “Ci ha colpito fin dall’inizio la scelta di una tecnica che viene dal passato e che rimette al centro il tempo”, sottolinea Martina Sapia, project manager della Fondazione. “In una società che chiede prestazione e velocità, questo laboratorio ha offerto ai ragazzi la possibilità di studiare lo scatto, l’esposizione, l’attesa. È un esercizio raro, che educa allo sguardo e alla consapevolezza”.

Nel corso della presentazione è stato illustrato anche il numero 05 della rivista “Officina”, con il racconto di un anno di attività, il 2025, di Officine Gomitoli.

“La rivista nasce come una mappa concettuale in cui immagini e testi dialogano tra loro”, ha spiegato Alessia Montefusco, direttrice responsabile. “Il tema è ogni volta il punto centrale da cui si diramano percorsi, esperienze e linguaggi. In questi anni abbiamo lavorato per tenere insieme relazione, partecipazione e arte educazione, costruendo uno strumento che fosse al tempo stesso archivio, racconto e supporto di conoscenza per chi entra in contatto con le pratiche di Officine Gomitoli”.

Per l’operatrice interculturale Ismahan Hassen, “il magazine nel tempo si è consolidato come spazio di narrazione e non soltanto di rendicontazione. Ogni numero si sviluppa attorno a un tema e costruisce, attraverso immagini e testi, una mappa delle pratiche, delle relazioni e dei processi che attraversano il lavoro di Officine Gomitoli”.

Napoli, 18 marzo 2026