OMG! for Kids: una pizza per i piccoli pazienti oncologici napoletani

Lunedì 24 febbraio cena speciale nella pizzeria di Gennaro Melillo con l’intero incasso devoluto in beneficenza alla Fondazione Santobono Pausilipon.

NAPOLI – Una serata speciale fatta di sapori e solidarietà. Lunedì 24 febbraio a partire dalle 19:00 OMG! (via Diocleziano 406, Napoli) ospiterà “OMG for Kids”, cena che vedrà come ospite d’onore la Fondazione Santobono Pausilipon e il cui incasso verrà interamente devoluto a favore delle attività della stessa.

Si tratta della chiusura di un’iniziativa ‘collettiva e popolare’ partita lo scorso luglio, quando nel menu dello chef Gennaro Melillo è comparsa la pizza “Rainbow”. Pomodorini del piennolo rossi, pomodorini gialli semidry, fiordilatte, pesto di basilico, basilico, parmigiano, olio evo pregio estratto a freddo e una promessa: per ogni pizza arcobaleno ordinata un euro sarebbe stato donato in beneficenza per i piccoli pazienti oncologici dell’ospedale pediatrico. Ora Melillo, in nome di una condivisione che da sempre orienta la sua attività imprenditoriale, chiama di nuovo a raccolta clienti, amici e l’intero quartiere per completare in bellezza questa raccolta.

“Sarà una grande festa – racconta Melillo – dove qualcosa di semplice come la pizza potrà trasformarsi in un gesto d’amore concreto e tangibile. La mia speranza è che iniziative del genere oltre ad aiutare chi ne ha più bisogno contribuiscano a far riscoprire alle persone il piacere di stare insieme e farsi collettività”.

Non è la prima occasione in cui OMG!, pizzeria dell’anno 2024 per la guida I Cento Napoli e presente nella guida Calici e Spicchi di Antonella Amodio, si apre a iniziative solidali e già in passato ha sostenuto le attività benefiche delle associazioni del territorio.

“OMG! – continua lo chef – nasce tra Bagnoli e Fuorigrotta, in un rione a vocazione operaia che tra tante difficoltà ha saputo fare ricchezza in un passato recente dell’essere uniti. Con i giusti presupposti, questa forza può riemergere: io ci credo”.

Tanti gli amici di OMG! che hanno già detto di volerci essere. Tra questi Patrizio Rispo, volto amatissimo della TV e del teatro partenopeo.

Ingresso riservato su prenotazione fino a esaurimento posti. È possibile prenotare il proprio tavolo contattando lo 081 393 6136 o attraverso i canali social di “OMG! La pizza di Gennaro Melillo”.