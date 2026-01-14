Online il BANDO per drammaturghi/e Under 40 “Futuro Passato – Purgatorio” / scadenza 16 febbraio

È online sul sito www.ilsonar.it ilbando teatrale della quinta edizione di “Futuro Passato”, che coniuga formazione, creazione e produzione, un progetto nell’ambito di FESTIL_Festival estivo del Litorale 2026 diretto da Tommaso Tuzzoli e Federico Bellini, rivolto a un numero massimo di 3 drammaturghi/e o autori/ici teatrali Under 40 e dedicato quest’anno al tema del “Purgatorio”. “Futuro Passato – Purgatorio” è a cura di Associazione Culturale Tinaos e realizzato con il contributo di MiC e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con CSS Teatro stabile di innovazione del FVG. “Futuro Passato” gode anche quest’anno di un’ampia rete di partner: Comune di Udine, Casa del Contemporaneo – centro di produzione teatrale, Elsinor – centro di produzione teatrale, ERT FVG – Ente Regionale Teatrale Friuli Venezia Giulia, Fondazione Istituto Dramma Popolare San Miniato, Hystrio – Associazione per la diffusione della cultura teatrale, Pergine Festival, Sonar – Il digitale incontra la scena contemporanea, Verona L’Altro Teatro – Teatro Camploy di Verona, Teatro Nazionale Croato Ivan pl. Zajc, Rijeka / Dramma Italiano di Fiume (HR).Partner tecnico: B&B I personaggi Udine.

Il bando, sin dalla sua prima edizione, mira a sostenere la creazione di nuovi testi di drammaturgia contemporanea, proponendo ogni anno un tema diverso. Quest’anno il tema sarà il Purgatorio. Così il tutor del progetto Federico Bellini, drammaturgo, autore e traduttore dall’esperienza internazionale:«Come ci insegna Dante, il Purgatorio è il luogo e lo spazio dell’attesa. Osservando le atrocità dei tempi che stiamo vivendo, l’Inferno è alle porte, ma l’Occidente pare sospeso in una strana quanto terribile contemplazione; dopotutto il Purgatorio stesso è una punizione a tempo indeterminato. Le attività di quest’anno si concentreranno su questo termine divenuto archetipo di una sofferenza per così dire sorda, quasi silente, ma anche metafora di una condizione umana ambigua, in cui la colpa non è mai pienamente colpa e l’assoluzione avviene solo dopo l’espiazione della colpa stessa. Ma cosa nasconde, o meglio, cosa e chi ospita questa condizione purgatoriale, aldilà della parabola dantesca? La richiesta sottesa al bando di quest’anno è quindi quella di indagare un terreno liminare, né di là né di qua, che è forse il territorio dentro il quale muoviamo i passi incerti della nostra attuale quotidianità».

Ogni partecipante avrà libertà di scegliere il proprio territorio d’indagine rispetto al tema centrale, declinandolo sui propri interessi. Sarà imprescindibile mantenere uno stretto rapporto col territorio in cui si svolgerà la residenza creativa. La quinta edizione di “Futuro Passato” si svilupperà nel Comune di Udine (sede principale delle attività sarà uno degli spazi del CSS Teatro stabile di innovazione del FVG insieme alla sede operativa di Tinaos) e nei comuni limitrofi. La presenza dei/delle drammaturghi/e selezionati/e è obbligatoria ed è richiesta per il periodo compreso dal 9 al 24 aprile 2026 (con riserva da parte dell’organizzazione di eventuali slittamenti temporali), periodo durante il quale si avveleranno di un continuo confronto con enti e istituzioni, parteciperanno in maniera attiva ai laboratori che si attiveranno, affiancati da esperti del settore. I drammaturghi/e seguiti dal tutor in tutte le fasi del lavoro avranno anche la possibilità di interagire con una comunità virtuale per mezzo della piattaforma Sonar. Al termine di questo periodo il lavoro di scrittura continuerà sotto la supervisione del tutor per via telematica.

Il bando è articolato in quattro fasi, le cui modalità sono riportate e descritte in dettaglio sul sito www.ilsonar.it. L’applicazione va effettuata entro e non oltre le ore 12.00 del 16 febbraio 2026.

Entro il 2 marzo 2026 sarà pubblicata la rosa dei nomi dei/delle 10 drammaturghi/e semifinalisti selezionati su Sonar. E il 17 marzo 2026 ci sarà la pubblicazione dei nomi dei 3 drammaturghi/e vincitori selezionati su Sonar. In entrambi i casi farà fede unicamente il sito internet.

I/Le drammaturghi/e selezionati/e che parteciperanno alla fase 2 del progetto saranno scritturati per 16 giorni consecutivi dal soggetto capofila. Per ognuno è prevista una paga giornaliera per il periodo di residenza e l’alloggio in camera doppia in appartamento con uso cucina.Le spese di viaggio e vitto saranno a carico dei partecipanti.Gli spostamenti nei vari comuni per le attività d’indagine sul campo/laboratoriali saranno organizzati dall’ente capofila. I 3 drammaturghi/e selezionati avranno l’obbligo di segnalare in futuro con la seguente dicitura i propri lavori: “un testo creato per Futuro Passato nell’ambito di FESTIL26”. Le scelte della giuria sono insindacabili garantendo la massima tutela di tutti i partecipanti. La giuria, a suo insindacabile giudizio, assegnerà un premio produzione, che garantirà una prima rappresentazione in forma di studio al testo vincitore del bando tra i 3 testi prodotti. Gli altri testi saranno presentati in forma di lettura scenica. I testi potranno essere depositati per la tutela del diritto d’autore al minimo d’uso e non potranno avere vincoli tali da vietarne la produzione e la circuitazione. L’ente capofila si occuperà di definire il cast artistico e tecnico per la realizzazione dell’opera vincitrice. Tali scelte saranno insindacabili.

Per le modalità di partecipazione si rinvia esclusivamente al bando pubblicato integralmente sul sito www.ilsonar.it.

