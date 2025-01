Online il BANDO per drammaturghi/e Under 40 “Futuro Passato – Unione Europea”

È online sul sito www.ilsonar.it ilbando teatrale della quarta edizione di “Futuro Passato”, che coniuga formazione, creazione e produzione, un progetto nell’ambito di FESTIL_Festival estivo del Litorale 2025 diretto da Tommaso Tuzzoli e Federico Bellini, rivolto a un numero massimo di 3 drammaturghi/e o autori/ici teatrali Under 40 e dedicato quest’anno al tema “Unione Europea”. “Futuro Passato – Unione Europea” è a cura di Associazione Culturale Tinaos e realizzato con il contributo di MiC e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con il patrocinio del Comune di Udine in collaborazione con CSS Teatro stabile di innovazione del FVG. “Futuro Passato” amplia rispetto alle scorse edizioni la sua rete di partenariati: accanto a Casa del Contemporaneo – centro di produzione teatrale, Elsinor – centro di produzione teatrale e Sonar – Il digitale al servizio del teatro contemporaneo si aggiungono i partner Fondazione Istituto Dramma Popolare San Miniato, Hystrio – Associazione per la diffusione della cultura teatrale e Teatro Nazionale Croato Ivan pl. Zajc, Rijeka / Dramma Italiano di Fiume (HR).Partner tecnico: B&B I personaggi Udine.

Il bando mira a sostenere la creazione di nuovi testi di drammaturgia contemporanea sul tema dell’Unione Europea. Federico Bellini, drammaturgo, autore e traduttore dall’esperienza internazionale che dal 2017 al 2020 è stato drammaturgo e assistente alla direzione artistica della Biennale Teatro di Venezia, tutor del progetto sin dalla usa prima edizione, accompagnerà gli/le autori/ici selezionati/e dallo studio del tema scelto fino alla composizione del nuovo testo: «In un periodo storico in cui mai è stata così in discussione l’Europa come comunità, nella sfida posta giornalmente da ogni nazionalismo – dichiara Bellini – ci sembra importante provare ad indagare queste due parole, il cui solo accostamento può suggerire molteplici chiavi di interpretazione. Prima di ogni altra cosa dovremmo tenere e avere bene in mente che cosa significhi ciascuno di questi due termini, UNIONE ed EUROPA, da dove nascono, qual è l’origine di entrambi, fino a tornare alle radici di quello che oggi è forse più un simbolo, quasi un logo o un brand, piuttosto che un’entità concreta non operante soltanto in ambito economico». Ai finalisti del bando sarà chiesto di riflettere su ciò che oggi rappresenta l’Unione Europea rispetto all’ideale promesso e forse mai realizzato, per provare a scrivere un testo che oltrepassi i confini della drammaturgia italiana confrontandosi con modelli internazionali. Ogni partecipante avrà libertà di scegliere il proprio territorio d’indagine rispetto al tema centrale, declinandolo sui propri interessi. Sarà imprescindibile mantenere uno stretto rapporto col territorio in cui si svolgerà la residenza creativa. La quarta edizione di “Futuro Passato” si svilupperà nel Comune di Udine (sede principale delle attività sarà uno degli spazi del CSS Teatro stabile di innovazione del FVG insieme alla sede operativa di Tinaos) e nei comuni limitrofi, e – tra le novità di quest’anno – farà una tappa di 2 giorni anche all’estero, a Rijeka / Fiume (HR), dove le attività saranno in collaborazione con Hrvatsko Narodno Kazaliste Ivana PL Zajca / Dramma Italiano di Fiume.

Il bando è articolato in quattro fasi, le cui modalità sono riportate e descritte in dettaglio sul sito www.ilsonar.it. L’applicazione va effettuata entro e non oltre le ore 12.00 del 17 febbraio 2025.

Entro il 5 marzo 2025 sarà pubblicata la rosa dei nomi dei/delle 10 drammaturghi/e semifinalisti selezionati su Sonar. E il 20 marzo 2025 ci sarà la pubblicazione dei nomi dei 3 drammaturghi/e vincitori selezionati su Sonar. In entrambi i casi farà fede unicamente il sito internet.

La presenza dei/delle drammaturghi/e selezionati/e è obbligatoria ed è richiesta per il periodo compreso dal 22 aprile al 9 maggio 2025 (con riserva da parte dell’organizzazione di eventuali slittamenti temporali), periodo durante il quale i partecipanti potranno avvalersi di un continuo confronto con enti e istituzioni e parteciperanno a una serie di laboratori affiancati da esperti del settore.

I/Le drammaturghi/e selezionati/e che parteciperanno alla fase 2 del progetto saranno scritturati per 18 giorni consecutivi dal soggetto capofila. Per ognuno è prevista una paga lorda giornaliera di 75 euro per un totale lordo di 1.350 euro e l’alloggio in camera doppia in appartamento con uso cucina.Le spese di viaggio e vitto saranno a carico dei partecipanti.Gli spostamenti nei vari comuni per le attività d’indagine sul campo/laboratoriali saranno organizzati dall’ente capofila. I 3 drammaturghi/e selezionati avranno l’obbligo di segnalare in futuro con la seguente dicitura i propri lavori: “un testo creato per Futuro Passato nell’ambito di FESTIL 25”. Le scelte della giuria sono insindacabili garantendo la massima tutela di tutti i partecipanti.

Per le modalità di partecipazione si rinvia al bando pubblicato integralmente sul sito www.ilsonar.it.

I/Le drammaturghi/e seguiti/e dal tutor in tutte le fasi del lavoro avranno anche la possibilità di interagire con una comunità virtuale per mezzo della piattaforma Sonar. Al termine di questo periodo il lavoro di scrittura continuerà sotto la supervisione del tutor per via telematica; i/le tre autori/ici avranno infatti l’obbligo di partecipare a due incontri – da svolgere online con il proprio tutor – preliminari all’invio del testo e successivi al periodo di residenza.

La giuria, a suo insindacabile giudizio, assegnerà, al testo vincitore del bando tra i 3 prodotti, un premio produzione che garantirà una prima presentazione in forma di studio. Gli altri testi saranno presentati in forma di lettura scenica. I testi, che saranno successivamente anche pubblicati, potranno essere depositati per la tutela del diritto d’autore al minimo d’uso e non potranno avere vincoli tali da vietarne la produzione e la circuitazione. L’ente capofila si occuperà di definire il cast artistico e tecnico per la realizzazione dell’opera vincitrice.

