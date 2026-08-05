Ordine Architetti di Napoli, eletto il nuovo Consiglio: Visone il più votato

Alta partecipazione al rinnovo delle cariche con 1.195 votanti. A settembre l’insediamento del nuovo Consiglio. Annunciata una commissione dedicata a rischio sismico e bradisismo per affiancare istituzioni e cittadini.

NAPOLI – Si sono concluse ieri, 3 agosto 2026, le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e provincia. La terza tornata elettorale ha registrato una significativa partecipazione con 1.195 votanti, dopo che già nella seconda consultazione era stato sfiorato il quorum. A guidare il consenso è stato Beniamino Visone, che ha ottenuto 1.005 preferenze, pari a circa l’84% dei voti espressi, risultando il candidato più votato.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente uscente dell’Ordine, Antonio Coppola, che ha sottolineato il valore della partecipazione registrata nel corso delle elezioni. «È stato un grande successo di partecipazione, nonostante il caldo che ha caratterizzato il mese di luglio. È stata eletta una squadra compatta e coesa. Rivolgo un grande in bocca al lupo al nuovo Consiglio, che si insedierà alla fine di settembre. Fino ad allora continueremo a lavorare nel segno della continuità e siamo felici di poter restituire rapidamente alla comunità degli architetti napoletani un nuovo gruppo dirigente, al quale auguriamo buon lavoro».

Il risultato elettorale conferma la volontà degli iscritti di imprimere un nuovo impulso all’attività dell’Ordine, puntando su un gruppo che unisce esperienza istituzionale e rinnovamento. Per Visone si tratta del riconoscimento di un percorso professionale e ordinistico consolidato, maturato anche attraverso l’esperienza familiare che ha visto prima il padre Onorato Visone e successivamente il fratello Salvatore Visone ricoprire la carica di presidente dell’Ordine. A questo si aggiungono i dieci anni da delegato provinciale di Inarcassa, durante i quali ha svolto attività di consulenza e assistenza ai professionisti sulle questioni previdenziali, oltre al recente incarico di consigliere di amministrazione della Fondazione Inarcassa. Un patrimonio di esperienze che, insieme al gruppo eletto, punta a rafforzare il coinvolgimento degli iscritti, favorire una maggiore coesione tra i professionisti dell’intera provincia e valorizzare il ruolo delle commissioni tematiche, considerate uno degli strumenti fondamentali per la crescita della categoria. Tra le priorità indicate per il prossimo mandato figura anche il rafforzamento del dialogo con istituzioni, enti territoriali e associazioni di categoria, con l’obiettivo di rendere l’Ordine un interlocutore sempre più presente sui temi che riguardano lo sviluppo e la tutela del territorio.

«In un momento così delicato, in cui il fenomeno sismico e bradisismico interessa con particolare intensità il nostro territorio, una volta insediati promuoveremo l’istituzione di un’apposita commissione composta da architetti paesaggisti, esperti in strutture e in restauro, con il compito di supportare le verifiche sullo stato di conservazione e sicurezza dei fabbricati, fornendo assistenza tecnica ai cittadini e alle istituzioni, in continuità con il lavoro già svolto dagli architetti della Protezione civile. Ci impegneremo inoltre affinché gli architetti siano presenti in tutti i tavoli istituzionali che si occupano del territorio, portando il valore delle competenze professionali nei processi decisionali e contribuendo alla messa in sicurezza del territorio nel pieno rispetto della sua identità, del paesaggio e del patrimonio storico-architettonico», dichiara Visone.

I quindici consiglieri eletti, che nel mese di settembre procederanno all’elezione del nuovo esecutivo dell’Ordine, sono: Beniamino Visone, Leonardo Di Mauro, Francesco Cesaro, Ciro Buono, Paola Lista, Francesca Natale, Maria Falcone, Sofia Tufano, Ferdinando Natale Giampietro, Giovanni Panico, Gianluca Vosa, Paola Marzullo, Carmine Ammirati, Immacolata Boccia e Concetta Marrazzo.

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