Prosegue nel segno della continuità e dell’innovazione il percorso intrapreso dall’ospedale Betania protagonista del congresso “Patologie del Terzo Millennio”, giunto alla sua quattordicesima edizione. Un appuntamento che, a distanza di quattordici anni dalla sua nascita, continua a rinnovarsi grazie all’intuizione e all’impegno di Ernesto Claar responsabile unità operativa di epatologia, promotore di un evento che – come sottolinea il direttore generale dell’ospedale evangelico Betania di Napoli Vincenzo Bottino “si conferma occasione di confronto, crescita e condivisione tra professionisti della sanità”.

Tra i temi introdotti in questa edizione emerge con particolare forza il concetto di transdisciplinarità, un approccio che supera la tradizionale multidisciplinarità alla quale i clinici sono abituati, proponendo una visione più integrata e trasversale della medicina. “Non si tratta – sottolinea il Direttore Generale, Vincenzo Bottino – soltanto di mettere insieme competenze diverse, ma di costruire un dialogo profondo tra saperi, esperienze e professionalità, affinché la cura possa diventare un percorso realmente condiviso e centrato sulla persona”

In questa prospettiva si inserisce anche il ruolo dell’ospedale Evangelico Betania, impegnato non soltanto a garantire prestazioni e cure di eccellenza, ma soprattutto a mettere al centro il paziente nella sua complessità umana. Prendersi cura della persona, oltre che della patologia, rappresenta il principio fondante e la missione che orienta l’attività dell’ospedale.

Una visione che assume un significato ancora più importante nel contesto delle difficoltà che attraversano la sanità italiana e quella regionale, dove persistono criticità legate alla programmazione, all’organizzazione e alla capacità di rispondere in maniera efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini. In uno scenario complesso, il confronto tra professionisti e l’apertura a nuovi modelli di collaborazione diventano strumenti fondamentali per costruire una sanità più moderna, capace di valorizzare le competenze e di restituire centralità alla persona.

Il Congresso “Epatologia nel terzo millennio – XIV edizione” organizzato dal dottor Ernesto Claar si conferma così non soltanto un momento di aggiornamento scientifico, ma anche un’occasione per riflettere sul futuro della medicina, promuovendo una cultura della cura che sappia andare oltre i confini delle singole discipline e guardare al paziente nella sua interezza.

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