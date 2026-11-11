Osservatorio Fiaip Monitora Turistico: Piccoli borghi ed aree interne vivacizzano il Mercato Turistico regionale

Le rilevazioni dell’Osservatorio FIAIP Monitora Turistico evidenziano un mercato delle case vacanza che continua a mostrare segnali di vivacità e, soprattutto, confermano l’emergere di una domanda sempre più orientata verso autenticità, qualità della vita, sostenibilità e destinazioni meno congestionate.

Sempre più spesso l’acquisto immobiliare diventa uno strumento attraverso il quale le persone costruiscono nuovi modi di vivere il territorio, alternando periodi di vacanza, lavoro da remoto, permanenze prolungate e utilizzo familiare dell’immobile.

“Il turismo immobiliare in Campania ha raggiunto una maturità che impone una visione strategica regionale. Non dobbiamo limitarci a subire i flussi, ma occorre governarli attraverso la professionalità degli operatori e una stretta sinergia con le istituzioni locali per tutelare l’identità dei nostri territori e l’eccellenza dell’accoglienza” spiega il presidente della Fiaip Campania Vito Gagliardo.

L’Osservatorio Turistico Regionale costituisce uno strumento utile per comprendere l’evoluzione della domanda, individuare le tendenze e orientare le scelte di chi intende acquistare, locare o mettere a reddito un immobile. Disporre di informazioni attendibili aiuta i potenziali clienti a compiere scelte più consapevoli e consente ai proprietari di valutare le opportunità del mercato e valorizzare il proprio patrimonio immobiliare.

“I dati del turismo diffuso e del report Monitora 2026 confermano un’espansione costante della domanda verso i centri minori, con l’impatto economico generato dalle locazioni brevi nei borghi delle aree interne (Irpinia, Sannio, Alto Casertano e Cilento interno) che ha registrato una crescita stimata tra il +8% e il +12% su base annua, arrivando a muovere decine di milioni di euro di indotto diretto” spiega Alessandro Petraglia Delegato Regionale Fiaip Campania con delega al Turismo, Hospitality e Investimenti Immobiliari.

“Ogni comune della Campania custodisce attrattive uniche che, se valorizzate in sinergia con le amministrazioni locali, possono generare micro-economie turistiche ad alta redditività. Strutture dismesse, antichi casali e dimore storiche rappresentano oggi la vera miniera d’oro per lo sviluppo di alberghi diffusi, B&B di charme e case vacanza esperienziali” conclude.

Uno sguardo alle cifre. Sorrento spazia dai 9000 euro al mq per un immobile nuovo o ristrutturato mentre per la locazione in alta stagione si spendono anche 7000 euro per una settimana in un appartamento con quattro posti letto.

La Pozzuoli del bradisismo chiede fino a 4000 euro al mq per un immobile nuovo o ristrutturato mentre per la locazione in alta stagione si spendono anche 1500 euro per una settimana in un appartamento con quattro posti letto.

Napoli città spazia da 4100 a 6000 per un immobile ristrutturato. In bassa stagione si fitta ad 800 euro mentre in alta si sale fino a 1200.

Salerno mostra sempre i suoi mille volti. Costi alle stelle a Positano e Amalfi costi fino a 12000 euro al mq. Fitti settimanali a 4800 e si scende fino agli 800 delle aree interne come Lustra, dove affittare costa quasi come comprare 700 euro per una settimana in un appartamento con quattro posti letto. Castellabate si assesta intorno ai 3000 così come Agropoli.

Caserta si assesta su una forbice di prezzo che spazia dai 2000 ai 3200 per un appartamento di nuova costruzione. Si fitta fino a 1200 euro in alta stagione. Prezzi abbordabili a Castel Volturno fra i 1200 e i 1500 con fitti che sfiorano i 1000 a settimana.

La provincia di Benevento vanta autentiche perle come Telese Terme dove si compra fino a 1600 e si fitta fino a 850 a settimana. Molto note per le sagre folkloristiche anche Cusano Mutri e Guardia Sanframondi che si spingono fino a 1200 euro al mq. Si soggiorna in queste zone soprattutto in agriturismo.

L’Irpinia offre chicche come Rocca San Felice dove si compra con una spesa massima di 1300 euro al mq. 400 per i fitti. Prezzi abbordabili anche a Montella 1500 euro al mq. Ad Avellino città si arriva fino a 3500 euro al mq e si fitta costi fino a 1000 euro.

Turismo e immobiliare non sono mondi separati. Ogni processo di valorizzazione territoriale genera effetti sul patrimonio edilizio esistente. La ricetta per il futuro: qualità dell’offerta, valorizzazione del patrimonio immobiliare e investimenti consapevoli per trasformare l’attrattività turistica italiana in sviluppo duraturo per i territori.