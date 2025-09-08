PAOLO CAIAZZO A BORDO DI MSC WORLD EUROPA

La comicità di Paolo Caiazzo, noto volto televisivo per la sua partecipazione al programma di Rai 2 “Made in Sud”, sale lunedì 15 settembre alle ore 15.30 a bordo di MSC World Europa, durante la sosta nel porto di Napoli, per raccontare la meridionalità attraverso i suoi testi ed un percorso musicale dedicato ai musicisti terroni, da Pino Daniele a Domenico Modugno passando per tanti altri, tra i quali anche gli Squallor. All’interno dello spettacolo non può mancare il personaggio di Tonino Cardamone, alter ego televisivo di Paolo Caiazzo, al quale è affidato l’epilogo del racconto con la follia dei saggi e la saggezza della sua follia.

È questo lo spettacolo portato in scena con il nuovo appuntamento “Mare d’Incontri”, la rassegna di eventi culturali voluta da MSC Crociere e offerta gratuitamente ai napoletani.

Il titolo dello spettacolo, “Terroni si nasce”, vuole essere, come racconta lo stesso Caiazzo, un chiaro omaggio al grande Totò e alla sua battuta cinematografica “Signori si nasce, ed io lo nacqui…modestamente”.

All’interno dello show sono presenti monologhi, poesie, personaggi e canzoni per uno spettacolo di incalzante divertimento e riflessioni, sui nostri pregi ed i nostri difetti. Ma non solo Sud! Anche attualità, politica nazionale ed internazionale per commentare comicamente accadimenti e satira sociale, ma sempre con una filosofia di sana napoletanità.

Ad accompagnare Caiazzo nel suo spettacolo ci saranno Emidio Ausiello alle percussioni, Franco Ponzo alla chitarra, Luigi Belati alla fisarmonica e Roberto Giangrande al contrabbasso.

Per partecipare all’evento, offerto gratuitamente da MSC Crociere fino ad esaurimento posti, è necessario registrarsi al seguente link: [https://forms.gle/RYiRuu7dA3t7m7LT7]

A Napoli MSC World Europa sarà attraccata a Napoli, alla Stazione Marittima/Molo Angioino, e l’accesso a bordo sarà consentito a partire dalle ore 14.30. Lo spettacolo inizierà alle 15.30 dopo un cocktail di benvenuto. Lo sbarco è previsto per le 17.00.

“MSC Crociere organizza periodicamente questi spettacoli gratuiti della rassegna ‘Mare d’incontri’ con l’obiettivo di mettere in contatto la comunità di questo territorio e le nostre navi” sottolinea Leonardo Massa, Vice President di MSC Crociere. “Il 15 settembre riprendiamo la rassegna dopo l’interruzione estiva ospitando Paolo Caiazzo, un’eccellenza della comicità napoletana che è protagonista anche di importanti programmi televisivi. La Compagnia, d’altronde, ha il DNA partenopeo e il porto di Napoli è al centro delle nostre strategie nel Mediterraneo. Siamo convinti che con questi spettacoli le persone possano meglio comprendere l’importanza che il comparto crocieristico ha sul territorio e i benefici economici e occupazionali che è in grado di generare durante tutti i periodi dell’anno”.

