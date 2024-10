“La ZES in Campania è una risorsa strategica”. Enrico Ditto: “Abbiamo le carte in regola per attrarre capitali e talenti”

L’imprenditore napoletano: “C’è necessità di un impegno istituzionale forte e una visione strategica di lungo periodo”.

NAPOLI – “La ZES è una piattaforma strategica di fondamentale importanza per rilanciare il tessuto industriale campano. Non possiamo permetterci ritardi, servono azioni immediate e concrete per renderla operativa a pieno regime”. Lo afferma Enrico Ditto, noto imprenditore campano, sottolineando come la Zona Economica Speciale (ZES) in Campania sia leva cruciale per lo sviluppo economico della regione e dell’intero Mezzogiorno.

“La ZES rappresenta una straordinaria opportunità per attrarre investimenti, stimolare l’occupazione e rafforzare la competitività delle imprese locali. C’è però la necessità di un impegno istituzionale forte, costante e coerente”, sottolinea Ditto. Che poi richiama l’attenzione sul potenziale della ZES per migliorare le infrastrutture e la logistica regionale, facendo appello a tutte le parti coinvolte: “Chiedo alle istituzioni un’accelerazione sui processi attuativi. È il momento di passare dalle parole ai fatti, perché ogni giorno perso è una mancata opportunità per la Campania e per il Sud”.

Secondo Ditto, da parte del tessuto imprenditoriale napoletano e campano c’è fiducia nel futuro della regione, a patto che politica e imprese facciano fronte comune per sfruttare al massimo le agevolazioni e le opportunità offerte dalla ZES: “Abbiamo tutte le carte in regola per attrarre capitali e talenti, ma servono certezze e tempi rapidi per garantire uno sviluppo sostenibile e duraturo, tutti gli attori coinvolti lavorino in sinergia per superare gli ostacoli e rendere la ZES pienamente operativa. Abbiamo bisogno di una visione strategica di lungo periodo”.