Pasqua, Ditto: “Non contiamo chi arriva, ma chi decide di restare: è lì che si misura il futuro di Napoli”

L’imprenditore: “Il vero indicatore non sono le presenze mordi e fuggi, ma la capacità della città di trattenere, fidelizzare e trasformare il turismo in valore stabile per territorio e comunità”

NAPOLI – Cambiare prospettiva. È questo l’invito lanciato da Enrico Ditto, imprenditore napoletano nel settore dell’ospitalità, in vista delle imminenti festività pasquali. Se da un lato le previsioni parlano di numeri importanti e di un nuovo boom di presenze, dall’altro Ditto invita a spostare l’attenzione su un indicatore spesso trascurato: non quanti arrivano, ma quanti scelgono di restare, tornare, investire emotivamente ed economicamente nella città. “Il turismo non è più una fotografia di arrivi e partenze – afferma Ditto – ma una relazione. E una città che funziona è quella che riesce a trasformare un visitatore in un ospite abituale, in qualcuno che prolunga la permanenza, che ritorna, che parla bene del territorio e che lo integra nella propria mappa personale. È lì che si crea valore reale”.

Per Ditto, la Pasqua 2026 rappresenta un passaggio chiave non tanto per i flussi attesi, quanto per la qualità dell’esperienza complessiva che Napoli sarà in grado di offrire. La permanenza media, la capacità di distribuire i visitatori su più giorni e su più aree della città e della provincia, la possibilità di evitare congestioni e disservizi: sono questi i veri indicatori di maturità del sistema turistico.

“Se un turista resta un giorno in più – spiega – significa che ha trovato servizi funzionanti, mobilità accessibile, spazi curati, un’offerta culturale leggibile e un racconto autentico della città. Se invece scappa, anche con numeri record, abbiamo perso un’occasione”.

Il ragionamento si intreccia con una visione più ampia dello sviluppo urbano e sociale, che Ditto porta avanti anche nel dibattito pubblico. Come sottolineato in più occasioni, la qualità di una città si misura dalla sua capacità di essere inclusiva, accessibile e vivibile per tutti, non solo per i turisti ma per chi la abita quotidianamente . In questo senso, turismo e politiche urbane non possono più viaggiare su binari separati.

Dalla gestione dei rifiuti alla mobilità pubblica, dalla sicurezza percepita al decoro urbano, fino all’accessibilità per famiglie e persone con disabilità: ogni elemento incide direttamente sulla decisione di restare. “Non esiste ospitalità senza città – continua Ditto – e non esiste permanenza senza qualità urbana. È una catena che va rafforzata in ogni suo anello”.

Un altro nodo centrale è quello della distribuzione territoriale. Ditto insiste sulla necessità di costruire un turismo che non si esaurisca nei soliti circuiti, ma che sappia coinvolgere l’intera area metropolitana e l’entroterra. “Chi resta – sottolinea – ha bisogno di alternative, di percorsi, di esperienze diverse. Questo significa portare flussi anche fuori dal centro storico, valorizzare i comuni della provincia e creare una rete vera, non solo sulla carta”.

Il cambio di paradigma riguarda anche la narrazione. Napoli, secondo Ditto, deve smettere di essere raccontata solo come destinazione “emotiva” e iniziare a proporsi come città organizzata, contemporanea, capace di sostenere una domanda complessa. “L’autenticità non basta più se non è accompagnata da efficienza. I turisti oggi scelgono con attenzione e restano dove trovano equilibrio tra bellezza e funzionamento”.

Infine, l’appello alle istituzioni: “Serve una visione condivisa e una regia chiara. Il turismo non può essere lasciato all’improvvisazione o alla sola iniziativa privata. Se vogliamo che Napoli cresca davvero, dobbiamo investire su ciò che fa restare le persone: servizi, infrastrutture, qualità della vita”.