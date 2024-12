“Per una Befana a Colori”: il progetto solidale di Cultura A Colori per donare sorrisi ai bambini meno fortunati di Somma Vesuviana

Anche quest’anno torna l’iniziativa benefica “Per una Befana a Colori”, promossa da Cultura A Colori, testata giornalistica nazionale, per portare gioia ai bambini meno fortunati. Il progetto invita lettori e colleghi della stampa alla raccolta di giocattoli, libri, abiti e materiale scolastico da destinare ai piccoli di “Noi siamo oltre tutto” di Somma Vesuviana.

La consegna avverrà a gennaio grazie all’impegno di un gruppo di volontari che si occuperà di portare i doni direttamente ai bambini.

Oltre agli oggetti materiali, è possibile partecipare con una donazione in denaro di qualsiasi importo. Il totale raccolto sarà reso pubblico sul sito ufficiale www.culturaacolori.it e sulla pagina Facebook del quotidiano. I fondi saranno utilizzati per acquistare materiale scolastico da destinare all’istituto.

Quest’anno l’iniziativa si arricchisce della preziosa collaborazione con la CartolibroMania di Imma Malva, che sarà uno dei punti di raccolta ufficiali. Presso la CartolibroMania sarà inoltre possibile acquistare direttamente libri, giochi e altro materiale da donare ai bambini, contribuendo così in modo pratico e immediato alla causa.

«È un gesto semplice, ma che riempie il cuore», afferma Sonia Sodano, direttrice di Cultura A Colori. «Tutti noi abbiamo in casa oggetti legati alla nostra infanzia che non usiamo più. Pensate a quel peluche dimenticato su un divano o a un gioco chiuso in un cassetto: potrebbe tornare a vivere e portare felicità a un bambino che ne ha davvero bisogno. Questo è il cuore dell’iniziativa: dare una seconda vita a ciò che non utilizziamo più, trasformandolo in un dono prezioso per chi ne ha più bisogno. Con la solidarietà di tutti, possiamo fare la differenza. ringrazio Imma Malva per aver subito aderito al progetto con estrema sensibilità. »

Come partecipare

Chiunque voglia contribuire può inviare una mail a info@culturaacolori.it o visitare la pagina Facebook di Cultura A Colori per aderire all’evento. Ogni piccolo gesto, che sia un oggetto o una donazione, contribuirà a rendere speciale la festa della Befana per tanti bambini meno fortunati.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di donazione, non esitate a contattare Cultura A Colori.