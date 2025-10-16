PIANO CITY 2025 i programmi di sabato 18 e domenica 19 ottobre

Il week end di Piano City Napoli 2025 si chiude con una esplosione di appuntamenti. Sabato 18 ottobre sono previsti due main concert: nella Chiesa di Santa Maria La Nova (ore 21) Recital di Jean-Marc Luisada elegante pianista francese di origini tunisine che regalerà al pubblico napoletano un programma di musiche di Haydn, Cimarosa, Chopin e Fauré; mentre nella Basilica di San Paolo Maggiore (ore 21,30) si ascolterà Chano Dominguez pianista di origine spagnola di latin jazz, post bop e flamenco. Un artista multiforme che ha pubblicato oltre 20 album come bandleader e collaborato con grandi artisti come Marsalis o Paquito D’Rivera. Il suo concerto è una dedica alla città, infatti, il titolo è Chano solo-Napoles.

Tanti i concerti previsti per la giornata tra cui segnaliamo: al Museo Civico Gaetano Filangieri (ore 18) in cui potremo ascoltare grazie al pianoforte Steinway Spirio le elaborazioni di Roberto Piana sulle più famose musiche classiche napoletane; a seguire (ore 18,30) ci sarà, per i più giovani, un Tributo a Pino Daniele e duetti con Steinway Spirio del musicista pop/rock Francesco Parrino. Mentre alla Fondazione Made in Cloister (ore 19) si ascolterà Guglielmo Santimone giovanissimo jazzista campano (appena 23 anni), vera rivelazione del mondo del jazz degli ultimi tempi che presenterà Partenope Solo. A seguire (ore 21) L’elaborazione pianistica della Canzone napoletana a cura di Patrizio Marrone. Al Teatro NEST di San Giovanni a Teduccio ci sarà alle ore 20.00 Marcello D’Ippolito pianista e arrangiatore pugliese di ragtime . Infine alla Chiesa di San Rocco (ore 18) Carolina Carpentieri dell’Accademia Musicale e Inclusiva Scisar presenterà Il flauto magico e i sacerdoti del cerchio Solare Un’opera per pianoforte, voce e colore, In collaborazione con la Fondazione Pietà dè Turchini.

Domenica 19 ottobre sono 4 i main concert previsti: come da consuetudine, si comincia al sorgere del sole (ore 6.30 di mattina) al Museo Hermann Nitsch (ingresso ridotto del Museo a €3) con il Concerto all’alba “aMare Napoli” che, da un’idea di Elena Ansalone, vedrà impegnato Luis Di Gennaro in un racconto jazz di Napoli e del suo rapporto con il mare. Si prosegue alla Basilica di San Paolo Maggiore (ore 18) con un altro concerto di jazz dal titolo Spaccanapoli che vedrà impegnati su due pianoforti Francesco Nastro e Nello Mallardo e alle ore 21,30 ancora jazz con il concerto Piano Solo Unlimited di Enrico Pieranunzi. Infine nella Chiesa di Santa Maria La Nova (ore 21) Compleanni: 2500 di Napoli, 150 di Maurice Ravel con Antonio Pompa-Baldi pianista italo-americano vincitore del prestigioso Premio Cleveland International Piano Competition nel 1999 e medaglia d’argento al Van Cliburn International Piano Competition del 2001. Da lui si ascolteranno musiche di Piana, Debussy, Poulenc e Ravel.

Tra i tanti appuntamenti della giornata di chiusura segnaliamo: alle ore 17 alla Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato Le 2500 anime della città con Pasquale Cirillo e a seguire (ore 18) Tarantelle e celebri melodie napoletane con Simonetta Tancredi. Alle Gallerie d’Italia (ore 18) Da Napoli a Buenos Aires, protagonista Cristiana Pegoraro, mentre al Museo Hermann Nitch alle ore 19 (sempre con ingresso ridotto del Museo a €3) si assisterà, in anteprina nazionale, alla proiezione del film di Sandro Dionisio dal titolo “Dialoghi dal futuro: vita fuori quadro di Luciani Cilio” dedicato al pianista Luciano Cillo con intervento musicale di Andrea Riccio. A presentare il film ci saranno il regista insieme a Ferdinando Tozzi che introdurranno la visione con una analisi della musica degli anni’70 comparata a quella attuale, moderatore dell’evento sarà Raffaele Cascone. Inoltre alle ore 18.00 al Teatro Area Nord di Piscinola ci sarà l’evento Partenope la grande madre. Partorire l’umanità realizzato dal centro MAMU-Arte e Cura nella globalità dei linguaggi, un laboratorio pianistico-musicale per bambini a cura di Giulia Biancardi e Sasà Priore, a seguire il concerto del pianista Francesco Lettieri.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (secondo l’agibilità delle location) ad eccezione di quelli diversamente indicati nel sito www.pianocitynapoli.it