PIANO CITY NAPOLI arrivano anche Andrea Bacchetti e Marialy Pacheco

Il giorno di chiusura della dodicesima edizione di Piano City Napoli, domenica 18 ottobre, è quello più ricco di appuntamenti: tra i quali ben 4 main concert.

Il primo è quello che si tiene all’alba, quando il buio lascia spazio alla luce e il silenzio al suono. Un concerto sempre molto atteso dal pubblico habitué che anche quest’anno si terrà al Museo Hermann Nitsch (costo del biglietto 3 euro), titolo “Correnti sonore”, protagonista Luigi Longobardi.

Il secondo main concert è previsto alla Basilica della SS Annunziata Maggiore (ore 18), con Andrea Bacchetti, diventato famoso a soli 5 anni quando gli fu riconosciuto l’orecchio assoluto, che suonerà l’integrale del primo volume del Clavicembalo Ben Temperato di Bach. Il terzo alla Basilica di San Paolo Maggiore (ore 18) con protagonista Raffaele D’Angelo, un pianista italiano tra i più attivi e versatili della sua generazione, apprezzato per la profondità interpretativa, l’eleganza del tocco che presenterà “Essence.Schubert Piano Works”.

Ultimo main concert (ore 21, Basilica di San Paolo Maggiore) è con Marialy Pacheco, unica pianista donna ad essere annoverata nell’attuale fila dei famosi pianisti jazz cubani come Roberto Fonseca, Omar Sosa o Gonzalo Rubalcaba. E anche la prima donna pianista ad aver vinto per le sue qualità artistiche il prestigioso Montreux Solo Piano Competition.

Tra gli appuntamenti da non perdere: Anna Tomina Vincitrice del Premio Internazionale Pianistico Napolinova alle 18 a Gallerie d’Italia – Napoli, dove sempre alle 16 si terrà una maratona di Sonate di Prokofiev eseguite da studenti di vari Conservatori italiani. Il Refettorio di S. Maria in Gerusalemme invece ospiterà alle 11.00 Raffaele Ranieri con un concerto jazz dal titolo “Be-Pop”, mentre alle 17.30 presso la Sala Chopin di Palazzo Mastelloni – Alberto Napolitano Pianoforti Luis Di Gennaro dedicherà il suo concerto jazz a Napoli e al mare (prenotazione obbligatoria dal sito pianocitynapoli.it) e a seguire alle 19.00 Gino Giovannelli duetterà con se stesso grazie al pianoforte autosuonante Steinway Spirio | r.

Main sponsor della manifestazione il Prosciutto di Parma. Altri sponsor contribuiranno alla realizzazione della manifestazione tra cui Idea, Eurisko, Horus, Maiba e Rdr.

Tutti i concerti Piano City Off sono a ingresso libero fino a esaurimento posti tranne al Circolo Ilva in cui si prenota dal sito del festival. Fanno eccezione il Museo Nitsch, per il quale è necessario acquistare un biglietto d’ingresso ridotto di € 3, e il MU-Casa Museo Murolo con un biglietto ridotto di € 2. In entrambi i musei il biglietto consentirà la visita alle collezioni. Per i concerti in Villa di Donato è obbligatoria la prenotazione, scrivendo a prenotazioni@villadidonato.it

Informazioni dettagliate su www.pianocitynapoli.it

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