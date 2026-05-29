Piazza Italia sulla maglia delle Legends azzurre: al Maradona 47mila spettatori per “La Notte dei Leoni”

Il brand partenopeo main sponsor dell’evento tra sport e solidarietà. Il CEO Arnaldo Bernardo: “Restituire valore alla comunità significa investire nei ragazzi, nella cultura e nella salute dei bambini”

Il marchio Piazza Italia sulle maglie azzurre delle vecchie glorie del Napoli è stata una delle immagini simbolo de “La Notte dei Leoni”, l’evento che martedì 26 maggio ha riacceso l’entusiasmo di 47mila tifosi allo Stadio Diego Armando Maradona tra sport, spettacolo e solidarietà.

Sulle divise indossate dai protagonisti della serata, dal trio delle meraviglie Insigne-Mertens-Callejón (nella foto di Angelo Ricciardi) agli altri campioni che hanno scritto pagine indimenticabili della recente storia azzurra, campeggiava infatti il logo dell’azienda partenopea, main sponsor dell’edizione 2026 della manifestazione che ha visto imporsi gli ex azzurri per 8-7 contro le World Legends.

Una presenza dal forte valore simbolico per Piazza Italia, che ha scelto di legare il proprio nome a un appuntamento capace di unire nostalgia calcistica e impegno sociale. L’intero incasso della serata sarà destinato alla ricostruzione del teatro del carcere minorile di Nisida, luogo legato alla visione educativa di Eduardo De Filippo, e alla Fondazione Santobono Pausilipon, impegnata nella ricerca scientifica pediatrica.

«Siamo orgogliosi di essere main sponsor di un evento che unisce sport, spettacolo e solidarietà in uno dei luoghi simbolo della nostra città, lo Stadio Diego Armando Maradona», ha dichiarato Arnaldo Bernardo, CEO di Piazza Italia. «Per noi sostenere iniziative come questa significa dare concretezza ai valori di comunità, inclusione e responsabilità sociale che guidano il nostro impegno quotidiano».

Nel corso della serata, numerosi ospiti vip sono inoltre passati dalla lounge Piazza Italia allestita dietro la tribuna autorità, diventata uno dei punti di incontro più esclusivi dell’evento. Tra i presenti anche Edoardo De Laurentiis, figlio del patron del Calcio Napoli, insieme a protagonisti del mondo dello sport, dello spettacolo e delle istituzioni cittadine.

Bernardo ha sottolineato anche il valore educativo dell’iniziativa: «Vedere grandi campioni e protagonisti dello spettacolo riuniti per una causa così importante rappresenta un messaggio potente, soprattutto per le nuove generazioni. Essere parte di questo progetto significa investire nel futuro dei ragazzi, nella cultura e nella salute dei bambini. È il modo più autentico per restituire valore alla nostra comunità».

Nel clima di festa del Maradona, tra applausi, cori e standing ovation per gli ex campioni azzurri, il brand napoletano ha così rafforzato il proprio legame con il territorio e con una serata che ha trasformato il calcio in uno strumento concreto di solidarietà. E Napoli ha risposto alla grande con un bellissimo sold out.