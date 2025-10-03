Pillole di fundraising: un kit formativo per orientarsi nella raccolta fondi

Un percorso agile, pratico e gratuito per imparare a fare raccolta fondi in modo efficace, etico e consapevole. È questo l’obiettivo della campagna “Facciamola semplice! Pillole di fundraising”, pensata e realizzata da CSV Napoli in collaborazione con Cantiere Terzo Settore e promossa da CSVnet, l’associazione nazionale dei 49 dei Centri di servizio per il volontariato (Csv).

La campagna sarà lanciata il 4 ottobre, in occasione del Giorno del Dono: una ricorrenza nazionale istituita nel 2015 che ogni anno invita a riflettere sul valore del dono in tutte le sue forme, materiali e immateriali. Celebrato il giorno di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, il Giorno del Dono richiama i valori di gratuità, solidarietà e partecipazione, sottolineando come il donare tempo, impegno e competenze sia alla base della vita comunitaria e del bene comune.

Il kit formativo è composto da 10 video animati della durata di circa due minuti ciascuno e diversi materiali di approfondimento scaricabili.

I contenuti offrono una panoramica operativa su:

Tecniche di fundraising e marketing sociale

Strumenti di comunicazione e coinvolgimento dei donatori

Accountability e misurazione dell’impatto

Agevolazioni fiscali e riferimenti normativi

Il percorso è pensato per supportare gli enti del Terzo settore nella progettazione e gestione di campagne di raccolta fondi, con un approccio accessibile ma rigoroso. I materiali si ispirano alle Linee guida per la raccolta fondi degli ETS emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e includono esempi pratici, strategie comunicative e indicazioni per costruire un piano efficace.

La campagna sarà veicolata attraverso Crowdnet, la piattaforma di CSV Napoli che promuove l’incontro tra profit e non profit, facilitando il matching tra progetti e opportunità di sostegno. Oltre a ospitare campagne di crowdfunding, Crowdnet offre servizi integrati di accompagnamento, consulenza, comunicazione e rendicontazione.

Le video pillole di fundraising e i materiali di approfondimento saranno disponibili, oltre che su Crowdnet, anche su Cantiere Terzo Settore e sulla piattaforma Gluo di CSVnet.