Grande partecipazione per la manifestazione promossa dall’ASD CM Sport Events nell’ambito di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Dalla Military Fitness alla danza aerea, dalla sicurezza stradale alla prevenzione, una giornata dedicata al protagonismo femminile. Consegnati 25 Premi Pink Up e il riconoscimento speciale Centro Aktis a Stefania Pirozzi.

NAPOLI – Una Piazza Municipio animata da sport, musica, danza, solidarietà e partecipazione. La seconda edizione del Pink Up Festival si chiude con una grande affluenza di pubblico e un bilancio positivo, confermando la capacità della manifestazione di coinvolgere realtà diverse e trasformare una giornata dedicata alle donne in un’occasione concreta di incontro, sensibilizzazione e condivisione.

Promosso dall’ASD CM Sport Events e inserito nel calendario delle iniziative di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, il festival si è svolto sabato 21 novembre, portando nel cuore della città un programma articolato che ha unito attività sportive, prevenzione, dimostrazioni, intrattenimento e iniziative sociali. Protagoniste le donne, ma anche famiglie, bambini, associazioni e cittadini che hanno partecipato alle numerose attività proposte durante la giornata.

Tra gli spazi che hanno maggiormente attirato l’attenzione del pubblico quello dedicato al Military Fitness, curato dalla Brigata Bersaglieri Garibaldi dell’Esercito Italiano. Un’area particolarmente coinvolgente, che ha trasformato Piazza Municipio in un vero spazio di movimento e partecipazione, offrendo ai presenti l’opportunità di conoscere da vicino un’attività fisica che mette insieme preparazione, disciplina, resistenza e spirito di squadra.

Grande interesse anche per le esibizioni di danza aerea, curate da Aerea 51, che hanno regalato momenti di spettacolo e suggestione, portando in scena eleganza, forza, equilibrio e controllo del corpo. Performance capaci di catturare l’attenzione del pubblico e di raccontare, attraverso il linguaggio della danza, la determinazione e la capacità di superare i propri limiti.

Particolare attenzione è stata riservata all’educazione e alla sensibilizzazione, con l’area dedicata alla sicurezza stradale curata dalla Fondazione Domenico Cirillo. Uno spazio pensato per promuovere la cultura della prevenzione e della responsabilità, coinvolgendo i partecipanti su un tema di grande rilevanza sociale.

Numerose le associazioni che hanno animato la manifestazione con attività, dimostrazioni, momenti di informazione e occasioni di incontro. Una presenza corale che ha rappresentato uno degli elementi distintivi del Pink Up Festival: non una semplice successione di eventi, ma una rete di esperienze e competenze messe a disposizione della comunità.

Dallo sport alla danza, dall’inclusione alla solidarietà, passando per la salute e la sensibilizzazione, ogni realtà ha contribuito a costruire una giornata ricca di contenuti. Tra i protagonisti anche Komen Italia, da sempre impegnata nella prevenzione e nella lotta ai tumori del seno, insieme alle realtà del mondo associativo e sociale che hanno scelto di condividere il progetto.

Momento centrale della manifestazione la consegna della seconda edizione del Premio Pink Up, dedicato a 25 donne che si sono distinte per professionalità, talento, meriti sportivi, impegno sociale e risultati raggiunti nei rispettivi ambiti. Storie differenti, accomunate dalla determinazione e dalla capacità di rappresentare un esempio positivo per la collettività. Il riconoscimento, coordinato dalle giornaliste Maria Carla Palermo e Veronica Caprio, ha voluto accendere i riflettori su percorsi femminili di valore, dando visibilità a esperienze che meritano di essere raccontate e condivise.

Tra i riconoscimenti assegnati, particolare rilievo ha avuto il Premio Centro Aktis, conferito a Stefania Pirozzi, atleta di origini beneventane con un importante percorso nel nuoto internazionale. Pirozzi ha gareggiato per i colori del Circolo Canottieri Napoli e delle Fiamme Oro e ha preso parte a tre edizioni dei Giochi Olimpici. Nel suo palmarès figurano titoli di campionessa e vicecampionessa europea, 36 titoli ai Campionati Italiani e una vittoria ai Giochi del Mediterraneo. Un percorso sportivo di altissimo livello, accompagnato da una formazione accademica in Ordinamento giuridico d’impresa e da un master in Management sportivo conseguito alla LUISS. Attualmente vive e lavora a Trieste. Un esempio di determinazione e di come sia possibile affiancare ai risultati agonistici una solida preparazione professionale.

«Vedere Piazza Municipio così partecipata è stata una grande emozione. Il Pink Up Festival è nato da un’idea in cui credo profondamente: creare uno spazio in cui le donne possano essere protagoniste, raccontare le proprie storie e sentirsi valorizzate, ma anche costruire occasioni di incontro tra associazioni, istituzioni e territorio. Questa seconda edizione ci ha dimostrato quanto sia importante fare rete. Abbiamo portato in piazza sport, prevenzione, danza, sicurezza, inclusione e solidarietà, dimostrando che quando tante realtà collaborano con un obiettivo comune si possono realizzare iniziative capaci di lasciare un segno. Il mio grazie va a tutte le donne premiate, alle associazioni, ai partner, ai volontari e a ogni persona che ha contribuito a rendere speciale questa giornata. Il Pink Up non finisce qui: vogliamo continuare a crescere e dare sempre più spazio alle storie e al talento femminile», dichiara Rossella Montagna, ideatrice e direttrice artistica del Festival.

La manifestazione ha potuto contare sulla collaborazione del Centro Aktis, realtà impegnata nel settore sanitario e della riabilitazione, e di Terme di Agnano, partner che hanno contribuito a rafforzare il messaggio legato alla salute e al benessere. Fondamentale anche il contributo della Brigata Bersaglieri Garibaldi dell’Esercito Italiano.

Un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni e alle realtà che hanno sostenuto e animato la seconda edizione: Brotherhorder LEMC & Lady, Associazione Joia B, Natale a Fuorigrotta, Enjoy Club, Komen Italia, Shannara Cooperativa Sociale, Fondazione Domenico Cirillo, Obiettivo Famiglia Federcasalinghe Campania, AIC, Casa del Consumatore, Royal Ballet, Aerea 51, Aemme Travel, Sole Ricevimenti, Nolo Events, Rosita Gioielli, Teniamoci per Mano APS, Centro San Domenico, Avocado Pokeria, Il Covo di Leo, White Chill Out Lungomare da Nicola, Lo Scarpariello e Tipi Social.

Sponsor tecnico Givova, sponsor Gold Service e Traspogru srl.

Il Pink Up Festival si conferma così un progetto che guarda oltre la singola giornata, puntando sulla costruzione di una rete territoriale capace di promuovere lo sport come strumento di inclusione, educazione e crescita sociale. Un messaggio che si inserisce pienamente nel percorso di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e che trova nella partecipazione della città la sua espressione più significativa.

Una piazza, tante storie, un unico messaggio: il talento femminile merita spazio, ascolto e riconoscimento. E lo sport può essere uno dei luoghi privilegiati da cui ripartire.