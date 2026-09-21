PIZZA MAKER: dal 23 settembre al via le candidature per il nuovo Contest tv

La passione per la pizza diventa protagonista di un nuovo grande progetto televisivo firmato Fenice Film.

A partire dal 23 settembre 2026 sarà possibile candidarsi per partecipare a “Pizza Maker”, il nuovo contest televisivo dedicato agli appassionati della pizza, degli impasti e della creatività. Un format pensato per mettere alla prova talento, tecnica, fantasia e passione, alla ricerca del primo Pizza Maker d’Italia.

Una sfida aperta agli appassionati della pizza

Le selezioni sono rivolte a aspiranti pizzaioli e appassionati che desiderino trasformare la propria passione in una vera sfida televisiva.

I concorrenti saranno chiamati a confrontarsi in diverse prove dedicate alla preparazione della pizza, alla tecnica e alla valorizzazione degli ingredienti, mettendo in campo creatività e capacità professionali. A condurre e giudicare il percorso dei concorrenti saranno Alessandro Condurro e Luciano Pignataro, protagonisti di un viaggio attraverso il mondo della pizza, della tradizione e dell’innovazione.

Ma la giuria riserverà una sorpresa in ogni puntata: accanto ai due giudici fissi sarà presente un terzo giudice a sorpresa, un ospite proveniente dal mondo della pizza, della gastronomia, dello spettacolo o dell’imprenditoria, chiamato a valutare le creazioni dei concorrenti e a portare in ogni episodio un punto di vista nuovo. Ad accompagnare il pubblico nel racconto di “Pizza Maker” sarà Chiara Carcano, che seguirà da vicino i concorrenti durante tutto il loro percorso, raccontandone emozioni, aspettative e momenti decisivi, dentro e fuori dalla competizione.

Partner d’eccellenza

“Pizza Maker” sarà realizzato con la collaborazione di importanti realtà del settore:

• Mulino Caputo

• Latteria Sorrentina

• Ciao – Il Pomodoro di Napoli

• Terra Orti

• Stefano Ferrara Forni

Partner che rappresentano alcune delle eccellenze italiane più conosciute nel mondo della pizza e della gastronomia.

Un progetto televisivo internazionale

“Pizza Maker” nasce con una vocazione internazionale e sarà distribuito in tutto il mondo attraverso Amazon Prime Video, portando il talento dei protagonisti e la cultura della pizza italiana davanti a un pubblico internazionale.

Dal 23 settembre si aprono le candidature

A partire dal 23 settembre 2026 sarà possibile iscriversi e candidarsi alle selezioni per partecipare al programma.

L’invito di Fenice Film è rivolto a tutti coloro che hanno la pizza nel cuore, amano impastare, sperimentare e creare nuove pizze e vogliono vivere l’esperienza di un vero contest televisivo.

“Se la pizza è la tua passione e ami impastare, sperimentare e creare pizze sempre nuove, questa è la tua occasione.”

Con Pizza Maker, Fenice Film porta sullo schermo una delle più importanti espressioni della cultura gastronomica italiana, trasformando la passione per la pizza in una competizione televisiva capace di unire talento, spettacolo, tradizione e innovazione.

Per informazioni e candidature:

FENICE FILM

Via Donizetti 50/a – Monza

info@fenicefilm.it

www.fenicefilm.it

LA SFIDA COMINCIA.

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