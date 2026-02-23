PNRR, Vinciguerra: “Ultimo miglio decisivo: per la Campania la sfida è l’attuazione”

A sei mesi dalla scadenza europea del 31 agosto 2026, l’Italia affronta la fase più delicata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e – come sottolinea Vincenzo Vinciguerra, esperto in fondi europei e finanza agevolata – la vera sfida non è più l’accesso alle risorse, ma la capacità di trasformarle in risultati concreti.

Dopo le revisioni approvate in sede UE, la dotazione complessiva del PNRR ammonta a 194,4 miliardi di euro, di cui 71,8 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti; con l’ottava rata l’Italia ha già incassato 153,2 miliardi, pari al 79% del totale.

Tuttavia, sul fronte degli obiettivi risultano raggiunti 366 milestone e target su 575 (63,7%), mentre 209 traguardi restano concentrati nell’ultimo miglio. A fine novembre 2025, 416.320 progetti risultano in chiusura o completati (75,6%), ma 120.193 sono ancora in esecuzione, con una spesa sostenuta che supera i 101 miliardi senza coincidere automaticamente con la piena realizzazione degli interventi.

In Campania, dove si contano 27.016 progetti e a Napoli 81 interventi per quasi un miliardo di euro complessivi, il nodo centrale resta la capacità amministrativa di chiudere cantieri, completare verifiche e garantire servizi effettivamente attivi entro il 2026, anche alla luce delle criticità evidenziate dalla Corte dei conti e delle recenti misure di semplificazione introdotte dal Governo.

Vincenzo Vinciguerra: competenza e visione per l’attuazione dei fondi europei

“In questa fase – sottolinea Vincenzo Vinciguerra, esperto in fondi europei e finanza agevolata – la differenza la farà la capacità di governance. Non basta intercettare le risorse: occorre presidiare ogni fase, dalla progettazione alla rendicontazione, fino alla piena messa a regime degli interventi.”

Vinciguerra evidenzia come l’ultimo miglio del PNRR richieda competenze tecniche, visione strategica e coordinamento tra enti locali, amministrazioni centrali e sistema produttivo. “La Campania ha davanti un’occasione irripetibile. La vera sfida non è solo spendere entro i termini, ma costruire crescita stabile, competitività e lavoro attraverso una gestione efficiente e qualificata dei fondi europei.”

Il PNRR non può restare un elenco di adempimenti amministrativi: deve tradursi in opere funzionanti, servizi efficienti e opportunità concrete per i territori. Per la Campania, l’ultimo miglio è già iniziato.