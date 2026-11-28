Martedì 1 e Mercoledì 2 dicembre alle ore 20, al Politeama di Napoli in Via Monte di Dio 80, sarà in scena “Cellophane”, scritto e interpretato da Natalia Cretella, con la regia di Maria Autiero.

“Cellophane” è uno spettacolo teatrale poetico, leggero e coinvolgente che prende spunto dalla celebre pellicola trasparente per raccontare il nostro tempo. Il cellophane, apparentemente trasparente, diventa metafora di un mondo sempre più connesso e globalizzato, dove tutto sembra visibile, ma dove paradossalmente ciascuno trova nuovi modi per nascondersi.

Attraverso immagini, narrazione, suggestioni musicali e momenti di partecipazione diretta con gli spettatori, Natalia Cretella accompagna il pubblico in un viaggio leggero dentro le contraddizioni della società contemporanea.

E’ uno spettacolo da vivere a pochi centimetri dagli artisti, seduti direttamente sul palco: posto unico Euro 13.

Biglietti al botteghino del teatro, online su Bigliettoveloce

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