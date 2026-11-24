Venerdì 27 novembre 2026 ore 21, al Politeama di Napoli in Via Monte di Dio 80, Luigi De Magistris porta in scena “Colpo di Stato”, spettacolo di teatro civile e costituzionale.

Contrariamente a quello che si racconta, l’Italia ha avuto diversi Colpi di Stato, non con i carri armati come in Cile, ma attraverso l’azione violenta di pezzi di Stato deviati, di terroristi e organizzazioni mafiose, con la regia dei poteri occulti massonici, con uomini dei servizi segreti, delle forze armate e di polizia, con magistrati, politici, colletti bianchi, imprenditori e giornalisti. Colpi di Stato che non hanno solo ucciso fisicamente o professionalmente migliaia di persone, ma hanno cambiato il corso ordinario della democrazia, condizionato la Repubblica e calpestato la Costituzione.

“Colpo di Stato” è uno spettacolo di teatro civile e costituzionale con protagonista Luigi de Magistris, che ricostruisce con un filo rosso le trame che condizionano la vita democratica del nostro Paese, evidenziando che i fascisti non sono mai andati via e che esiste però l’antidoto per difendere e attuare la Costituzione.

Posto unico Euro 23. Biglietti al botteghino Augusteo, al Politeama da un’ora prima dell’inizio spettacolo, salvo disponibilità, online su Bigliettoveloce e Ticketone

https://bigliettoveloce.it/spettacolo?id=8494

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