By Fabia Lonz | Published | Nessun commento
Venerdì 27 novembre 2026 ore 21, al Politeama di Napoli in Via Monte di Dio 80, Luigi De Magistris porta in scena “Colpo di Stato”, spettacolo di teatro civile e costituzionale.
Contrariamente a quello che si racconta, l’Italia ha avuto diversi Colpi di Stato, non con i carri armati come in Cile, ma attraverso l’azione violenta di pezzi di Stato deviati, di terroristi e organizzazioni mafiose, con la regia dei poteri occulti massonici, con uomini dei servizi segreti, delle forze armate e di polizia, con magistrati, politici, colletti bianchi, imprenditori e giornalisti. Colpi di Stato che non hanno solo ucciso fisicamente o professionalmente migliaia di persone, ma hanno cambiato il corso ordinario della democrazia, condizionato la Repubblica e calpestato la Costituzione.
“Colpo di Stato” è uno spettacolo di teatro civile e costituzionale con protagonista Luigi de Magistris, che ricostruisce con un filo rosso le trame che condizionano la vita democratica del nostro Paese, evidenziando che i fascisti non sono mai andati via e che esiste però l’antidoto per difendere e attuare la Costituzione.
Posto unico Euro 23. Biglietti al botteghino Augusteo, al Politeama da un’ora prima dell’inizio spettacolo, salvo disponibilità, online su Bigliettoveloce e Ticketone
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