POLITEAMA NAPOLI | LES CHANTEUSES in scena, viaggio nella vita di Gilda Mignonette e Ria Rosa

Martedì 27 e mercoledì 28 ottobre 2026 ore 20, al Politeama di Napoli in Via Monte di Dio 80, si apre il primo sipario della stagione con lo spettacolo “Les Chanteuses” di Roberta Misticone, con Laura e Roberta Misticone, alla chitarra il M° Michele Serao.

Un viaggio nella vita di Gilda Mignonette e Ria Rosa, due donne, due destini che hanno scritto la storia della canzone napoletana: Gilda Mignonette, regina degli emigranti, portò oltreoceano il cuore di Napoli; Ria Rosa, pioniera del femminismo in musica, trasformò il canto in strumento di emancipazione. Lo spettacolo è un omaggio a queste due indimenticabili cantanti attrici dei primi del Novecento, attraverso racconti aneddoti e musica.

Per questa messa in scena gli spettatori potranno assistere allo spettacolo a pochi centimetri dagli artisti, le sedute infatti saranno disposte direttamente sul palcoscenico, garantendo un’immersione totale nella narrazione.

Biglietti (Euro 13) al botteghino Augusteo; al Politeama da un’ora prima inizio spettacolo, salvo disponibilità; online su Bigliettoveloce

https://bigliettoveloce.it/spettacolo?id=8563

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