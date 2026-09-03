POLITEAMA NAPOLI | Stagione teatrale 2026.27, campagna abbonamenti al via con posti e date a scelta libera

Al via la campagna abbonamenti 2026.27 della stagione teatrale del Politeama di Napoli, in Via Monte di Dio 80. Un cartellone che, con 9 opere tra prosa, commedie e spettacoli musicali, teatro popolare napoletano e opere contemporanee messe in scena da amatissimi artisti della scena nazionale e da talenti del nostro territorio, propone un abbonamento stagionale con posti e date a scelta libera. Ad annunciarlo sono Giuseppe e Roberta Caccavale che hanno affidato l’inaugurazione della stagione teatrale al grande Massimo Ranieri che porterà “Tutti i sogni ancora in volo… e continuano a volare”, in opzione agli abbonati, sulla scena del Politeama dal 21 al 23 novembre 2026, spettacolo musicale di straordinario successo ideato e scritto dallo stesso Ranieri e da Edoardo Falcone.

A seguire Gianfranco Gallo che farà divertire e riflettere gli spettatori con “Ti ho sposato per ignoranza”, 12 e 13 dicembre 2026, spettacolo omaggio al teatro comico napoletano di nobile tradizione, da lui scritto, diretto e interpretato; sul palco anche Gianluca Di Gennaro, Bianca Gallo, Mirea Flavia Stellato, Alfonso Strumolo, Alessia Cacace.

19 e 20 dicembre 2026 saranno i giorni di “Tenente Colombo: analisi di un omicidio” con Pietro Bontempo, Gianluca Ramazzotti, Sara Ricci, Samuela Sardo e la straordinaria partecipazione di Nini Salerno, per la regia di Marcello Cotugno.

Andrea Sannino abbraccerà gli spettatori del Politeama subito dopo Natale, il 26 e 27 dicembre 2026, con lo spettacolo musicale “Semplicemente Andrè” con la direzione musicale di Mauro Spenillo.

Dal 6 al 10 gennaio 2027 “‘A voce d’e criature” con Gianni Fiorellino, sue le musiche, e Ciro Villano, autore e regista dello spettacolo che racconta la storia vera di riscatto e coraggio ispirata all’azione di Don Luigi Merola per salvare il futuro un bambino alla volta.

Tra uno spettacolo e l’altro, al teatro tradizionale sarà affiancato un teatro dal sapore innovativo e sperimentale, 4 espressioni del teatro off il cui sipario si aprirà con lo spettacolo “Les Chanteuses”, il 27 e 28 ottobre 2026, con Laura e Roberta Misticone, autrice anche del testo, con alla chitarra il M° Michele Serao: un viaggio nella vita di due donne che hanno scritto la storia della canzone napoletana, Gilda Mignonette e Ria Rosa.

A seguire, il 3 e 4 novembre 2026 sarà in scena “Restituta” con Antonio De Rosa e Carla Schiavone, testi di Maria Verde. Non un testo intimista ma un atto di accusa morale travestito da confessione poetica che costringerà il pubblico a guardare ciò che preferisce non vedere.

L’1 e il 2 dicembre 2026 Natalia Cretella sarà protagonista in “Cellophane”, suo il testo, per la regia di Maria Autiero: uno spettacolo teatrale poetico, leggero, coinvolgente che prende spunto dalla celebre pellicola trasparente per raccontare il nostro tempo e le sue contraddizioni.

E qualche giorno prima delle feste, il 15 e 16 dicembre 2026, sarà in scena “Che sapore ha il Natale?” di e con Carlo Caracciolo e Shizuka Salvemini, uno spettacolo per vivere intensamente il Natale napoletano in un viaggio tra sapori, aneddoti e musiche capaci di emozionare.

Ricco anche il programma dei fuori abbonamento con “Michelangelo da Caravaggio a Rebel Rock Musical” (26 novembre 2026); “Colpo di Stato” (27 novembre 2026); “Il Musical di Topo Gigio” (8 dicembre 2026); “Lo Schiaccianoci – Russian Classical Ballet” (12 gennaio 2027); “Daniele racconta Daniele” (7 maggio 2027) e tanti altri appuntamenti che saranno annunciati nei prossimi giorni.

Info e abbonamenti a teatro, presso il botteghino Augusteo: 081414243

Mail: botteghinoaugusteo@ gmail.com

Info messaggi whatsapp: 3332651481 – teatropoliteama.it

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