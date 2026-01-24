Pollena Trocchia, Fiorillo: “Disastro mensa scolastica”

Pollena Trocchia, 24 gennaio 2026. Nel Consiglio comunale del 30 dicembre 2025 il consigliere Pasquale Fiorillo, capogruppo di *Siamo il Domani per Pollena Trocchia*, insieme ai consiglieri Antonella Attimo e Pasquale Montella, aveva denunciato con chiarezza “i gravi disagi legati al servizio di mensa scolastica e il rischio concreto di sciopero delle operatrici, costrette a lavorare senza certezze sui pagamenti”.

“In quell’occasione – ha ricordato Fiorillo – la maggioranza guidata dal sindaco Carlo Esposito aveva assicurato interventi immediati. Promesse che sono rimaste lettera morta”.

“Le operatrici della mensa sono state costrette a scioperare per due giorni consecutivi per ottenere ciò che spetta loro di diritto: un fatto gravissimo che certifica il totale fallimento dell’amministrazione comunale di Pollena Trocchia nella gestione di un servizio essenziale”, ha dichiarato il capogruppo di *Siamo il Domani*.

“Ma il quadro è ancora più allarmante: i disservizi continuano quotidianamente, con pasti che arrivano in ritardo, condizioni di lavoro inaccettabili e operatrici costrette persino a portare i mestoli da casa per garantire il servizio. Una situazione umiliante per chi lavora e pericolosa per chi ne usufruisce”, ha aggiunto Fiorillo.

Ancora più inquietanti sono “le segnalazioni che arrivano dai genitori del Comune di Pollena Trocchia: bambini che spesso non mangiano e pasti gettati nella spazzatura a causa del ritrovamento di corpi estranei nel cibo. Stuzzicadenti, capelli e, nell’ultimo episodio segnalato, addirittura un insetto. Fatti che non possono e non devono essere minimizzati”.

“Qui non siamo più di fronte a semplici disagi, ma a una grave questione di sicurezza, salute e dignità che coinvolge i bambini di Pollena Trocchia”, ha sottolineato il consigliere.

“Chiediamo chiarezza sulle presunte inadempienze salariali che hanno portato all’interruzione di un pubblico servizio, con gravi disagi per bambini e famiglie, e una verifica immediata sulla qualità del servizio stesso e del cibo somministrato”, ha dichiarato Fiorillo, anche a nome dei consiglieri Antonella Attimo e Pasquale Montella.

“Il sindaco Carlo Esposito non può continuare a scaricare responsabilità o a nascondersi dietro il silenzio. È arrivato il momento di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità politiche e amministrative, mettere fine a questo scempio e garantire immediatamente un servizio mensa sicuro, dignitoso e rispettoso dei diritti dei lavoratori e dei nostri bambini”, ha concluso Fiorillo.

“Su questi temi non sono ammesse distrazioni né alibi”.