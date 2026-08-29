PopCorn Stories, Peppe Lanzetta alla Colombaia incontra Edoardo De Angelis, Giovanni Esposito, Edgardo Pistone e Silvio Orlando

Dal 30 agosto al 2 settembre quattro incontri dedicati al cinema nella dimora di Luchino Visconti. Il format originale di PopCornClub è ideato da Gennaro Bianco, con la conduzione e la direzione artistica di Peppe Lanzetta FORIO ISOLA D’ISCHIA – Quattro serate e quattro protagonisti di generazioni e percorsi differenti per raccontare il cinema attraverso chi lo scrive, lo dirige e lo interpreta. Dal 30 agosto al 2 settembre, Villa La Colombaia di Luchino Visconti ospita PopCorn Stories, format originale di PopCornClub, ideato da Gennaro Bianco, con la conduzione e la direzione artistica di Peppe Lanzetta.Il progetto si inserisce nel programma di Bellissima – Speciale 120 Visconti, rassegna promossa dal Comune di Forio con la direzione artistica di Annamaria Punzo. Quattro conversazioni che partiranno dai percorsi degli ospiti per allargare lo sguardo sul cinema, sui suoi cambiamenti e sui diversi modi di costruire e portare sullo schermo una storia.Ad aprire PopCorn Stories, domenica 30 agosto alle ore 20.30, sarà Edoardo De Angelis, autore di un cinema dalla forte identità, capace di partire dal territorio e dai suoi conflitti per costruire storie che ne superano i confini. Pochi giorni dopo l’appuntamento alla Colombaia, il regista sarà alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con “Il fuoco che ti porti dentro”.Lunedì 31 agosto alle ore 20.30 sarà la volta di Giovanni Esposito, diventato negli ultimi anni uno dei volti più riconoscibili del cinema e della serialità italiana. Una carriera trasversale tra film, numerose serie televisive, teatro e la partecipazione a LOL, alla quale ha aggiunto un nuovo capitolo con “Nero”, il suo esordio alla regia cinematografica.Spazio alla nuova generazione martedì 1° settembre alle ore 20.30 con Edgardo Pistone, tra le voci emergenti del cinema napoletano. Il suo esordio alla regia, “Ciao Bambino”, gli è valso il premio come Miglior Opera Prima alla Festa del Cinema di Roma, portando all’attenzione nazionale uno sguardo personale e fortemente legato alla realtà da cui proviene.A chiudere la quattro giorni, mercoledì 2 settembre alle ore 20.30, sarà Silvio Orlando, tra i volti più carismatici del cinema italiano, con una carriera che ha attraversato grandi autori e produzioni nazionali e internazionali. Anche per lui, subito dopo Ischia, ci sarà Venezia: Orlando sarà al fianco di Pierfrancesco Favino in “Dio ride” di Giovanni Veronesi, film scelto per chiudere la Mostra del Cinema.A dare un carattere ancora più personale ai quattro incontri è il rapporto che lega Peppe Lanzetta agli ospiti scelti per PopCorn Stories: «Per questo appuntamento ho voluto al mio fianco compagni di viaggio straordinari, artisti dalla professionalità cristallina e dall’immenso talento, a cui mi legano rispetto, stima viscerale e una profonda amicizia».«Edoardo De Angelis: un regista dalla sensibilità rara, capace di scavare nell’anima viscerale del nostro territorio con uno sguardo poetico, crudo e potente come pochi altri in Europa.Giovanni Esposito: un talento vulcanico, poliedrico, capace di passare dalla comicità amara al dramma più profondo con una naturalezza e una maschera scenica straordinarie.Edgardo Pistone: una delle voci più nitide, coraggiose e promettenti del nuovo cinema napoletano e italiano, un autore che osserva il mondo con occhi affilati e mai banali.Silvio Orlando: un maestro assoluto, un pilastro d’umanità e ironia. Con la sua immensa carriera incarna l’eccellenza e la grazia del fare teatro e cinema nel nostro Paese».Per Lanzetta, il valore di PopCorn Stories è legato anche al luogo che ospiterà gli incontri: «Portare Pop Corn Stories dal 30 agosto al 2 settembre nella cornice magica di Villa La Colombaia ad Ischia non è semplicemente un evento: è un vero e proprio atto d’amore verso la narrazione, il cinema e la nostra terra».«Sono entusiasta, orgoglioso e profondamente felice di guidare un format che celebra il racconto in un luogo che trasuda arte da ogni pietra. Parlare di cinema qui significa camminare sui passi di Luchino Visconti, un gigante assoluto, un pioniere visionario che ha rivoluzionato l’estetica e la cultura del nostro Paese. Abitare, anche solo per pochi giorni, la sua dimora storica è un privilegio raro che ci riempie di responsabilità e profonda devozione artistica».Un ringraziamento particolare viene rivolto da Lanzetta al Comune di Forio, «per la visione e il supporto fondamentale», e al team di PopCornClub, «una realtà straordinaria che continua a credere nella cultura con passione viscerale e grandissima qualità».

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