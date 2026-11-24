Su iniziativa del consigliere comunale Riccardo Volpe, il deputato e segretario di +Europa Riccardo Magi ha presentato un’interrogazione parlamentare sui procedimenti disciplinari contro 26 studenti del liceo Majorana.

Il caso del Liceo Ettore Majorana di Pozzuoli arriva in Parlamento grazie all’iniziativa del consigliere comunale Riccardo Volpe, esponente di +Europa, che ha coinvolto il deputato e segretario nazionale del partito Riccardo Magi.

L’interrogazione, presentata il 23 novembre al Ministro dell’Istruzione e del Merito, chiede chiarimenti sui procedimenti disciplinari avviati nei confronti di 26 studenti dopo l’occupazione dell’istituto. I ragazzi rischierebbero anche sospensioni superiori a 15 giorni, nonostante una protesta che, secondo quanto riferito, si sarebbe conclusa senza danni alla struttura.

«Ho voluto portare questa vicenda in Parlamento perché trovo inaccettabile che una protesta nata per chiedere condizioni migliori nella propria scuola possa concludersi con sanzioni così pesanti. La scuola deve insegnare il valore della partecipazione e del confronto, non confondere l’autorevolezza con l’autoritarismo. Ringrazio Riccardo Magi per aver raccolto immediatamente la mia sollecitazione», dichiara Volpe.

Nell’interrogazione, Magi chiede al Ministero di verificare la correttezza dei procedimenti, i criteri di individuazione degli studenti e la proporzionalità delle eventuali sanzioni. Si chiedono chiarimenti anche sulla prolungata chiusura dell’istituto e sull’installazione di cancellate alle finestre.

«Non chiediamo privilegi o impunità, ma il rispetto dei diritti degli studenti e della funzione educativa della scuola. È grave che, secondo quanto denunciato, i 26 ragazzi siano stati individuati senza criteri chiari. Ora ci aspettiamo che il Ministero faccia piena luce sulla vicenda e contribuisca a riportare il dialogo all’interno del Majorana», conclude Volpe.

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