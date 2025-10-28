“Pranzo a Posillipo” di De Nittis in mostra a Barletta

"Contro clientele e sopraffazioni portiamo le battaglie e i bisogni delle persone in Consiglio Regionale della Campania. In un mondo che delegittima la dignità delle persone solo ed esclusivamente per i propri tornaconti personali senza alcuna ragione ed in cui si getta fango gratuitamente parte la nostra sfida". Così Rosario Andreozzi e Souzan Fatayer dichiarano in un gremito teatro Bolivar al lancio della loro candidatura congiunta al consiglio regionale nella lista di Alleanza Verdi Sinistra. "Saremo i sognatori abusivi nel Consiglio Regionale della Campania", concludono. Al lancio della candidatura è presente anche il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.



