“Pranzo a Posillipo” di De Nittis in mostra a Barletta

di ·

Invito a tutti i Napoletani per… gustarsi “Pranzo a Posillipo” nell’esposizione straordinaria della celebre opera di Giuseppe De Nittis che il Comune ha inaugurato  in Palazzo della Marra, sede della Pinacoteca intitolata al pittore, e che resterà visitabile fino a tutto il 6 aprile 2026.
 
Occasione imperdibile considerato come il celebre quadro giunga per la prima volta in prestito da Milano dove fa parte della collezione Grassi presso la Galleria di arte moderna.
 
L’invito è diffuso dalla locale Sede dell’Archeoclub d’Italia che propone anche un particolare menù stile Ottocento ispirato alle ricette denittisiane recentemente presentate all’Archivio di Stato partenopeo dal giornalista Nino Vinella autore del libro “A tavola con De Nittis Italien, peintre, gourmet ed i suo Amici” durante l’incontro patrocinato dall’imprenditore mecenate Angelo Coviello.
 
Per maggiori info e dettagli rivolgersi su WhatsApp 3400607620.
Print Friendly, PDF & Email
Unisciti a noi, segui il nostro canale Telegram
Pubblicità

Scopri di più da

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Potrebbero interessarti anche...

Scopri di più da

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere

Verificato da MonsterInsights