Grande successo per la seconda edizione del Premio Drago, il prestigioso riconoscimento dedicato alle eccellenze italiane, svoltosi nella cornice istituzionale del Senato della Repubblica, su iniziativa del Senatore Francesco Silvestro.

Ideato e promosso dallo Studio Guarino, in collaborazione con il giornale Napoli Metropoli, l’evento ha celebrato personalità e realtà imprenditoriali distintesi nei settori della cultura, dell’innovazione, della medicina, della musica, della comunicazione e dell’imprenditoria.

Figura centrale dell’iniziativa Paolo Guarino, che attraverso lo Studio Guarino ha contribuito a dare vita a un progetto capace di valorizzare il merito e creare un importante collegamento tra imprese, professionisti e istituzioni. A presiedere la Commissione del Premio il Dott. Antonio Auricchio.

«Il Premio Drago nasce dalla volontà di dare voce al talento e riconoscere il valore di chi, con impegno e determinazione, contribuisce alla crescita del nostro Paese. Il successo di questa seconda edizione, in una sede prestigiosa come il Senato della Repubblica, rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e uno stimolo a guardare al futuro con ancora maggiore ambizione», è la dichiarazione proposta per Paolo Guarino.

Particolare attenzione è stata riservata al Premio Drago d’Impresa, dedicato alle aziende e agli imprenditori che rappresentano esempi virtuosi di innovazione, sviluppo e valorizzazione del Made in Italy.

Una seconda edizione che conferma la crescita di un riconoscimento giovane ma ambizioso, destinato a consolidarsi come appuntamento dedicato alle eccellenze italiane.

Il Premio Drago si conferma così un progetto che mette al centro il talento, celebra il merito e costruisce nuove opportunità di dialogo tra il mondo produttivo e le istituzioni.

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