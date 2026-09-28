Premio Olio delle sirene, anteprima alle Notti gialle di Coldiretti a Sorrento Presentato Quaderno EWS 2026

È stata presentata l’edizione 2027 del Premio internazionale Olio delle Sirene alle Notti gialle della Coldiretti che per tre giorni hanno promosso le eccellenze del territorio della costiera Sorrentina. Il coordinatore scientifico di EWS Tullio Esposito ha anticipato alcuni dei prossimi appuntamenti che cominceranno a gennaio con un focus in Grecia per terminare in primavera con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle eccellenze italiane e mondiali del settore oleario. Presente anche Nino Apreda, imprenditore e segretario EWS, il think tank European workshop Sorrento che ha inoltre pubblicato il nuovo quaderno redatto dal giornalista Angelo Cirasa insieme al presidente EWS Roberto Dante Cogliandro che racconta e illustra l’edizione scorsa del 2026 con i contributi di numerosi esperti della materia.

Il contest è stato presentato durante il convegno di apertura delle Notti gialle nel cortile di Villa Fiorentino – dal titolo “Il futuro dell’agricoltura della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari” –

organizzate da Coldiretti che ha riunito sul palco tutto i protagonisti della filiera. Con la presidente di Napoli Valentina Stinga, anima dell’iniziativa, l’assessore regionale al l’agricoltura Maria Carmela Serluca, i parlamentari Marco Cerrito e Annarita Patriarca.

La serata si è aperta con i saluti di Corrado Fattorusso, Sindaco di Sorrento, ed è proseguita con gli interventi di Mariano Vinaccia, presidente Consorzio Limone di Sorrento IGP, Giosuè De Simone, presidente Consorzio Provolone del Monaco, Marco Bellelli, presidente Coldiretti Campania, Mariella Verdoliva, presidente Fondazione Monti Lattari, Roberto Mazzei, Capo Innovazione e Akis Coldiretti, Sara Paraluppi, Capo Area Organizzazione e servizi di Coldiretti. Valentina Stinga ha poi tirato le conclusioni dell’evento proseguito per tutto il weekend con stand nel centro cittadino per assaggiare tutte le eccellenze della costiera sorrentina.

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