Premio per la Pace dell’Ambasciata di Svizzera: giovedì 12 novembre la premiazione al Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli

Giovedì 12 novembre il XVIII Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli assegna il Premio per la Pace dell’Ambasciata di Svizzera in Italia, una delle quattro sezioni del concorso cinematografico. Dalle 17.45, allo Spazio Comunale Piazza Forcella (via della Vicaria Vecchia, 23), saranno proiettati i film finalisti. Assisterà la delegazione dell’Ambasciata guidata dalla Vice Capo Missione Anna Russo Mattei, che al termine della serata consegnerà il premio.

Il riconoscimento è da anni uno dei momenti centrali della manifestazione, che gode del patrocinio e del sostegno della Confederazione Elvetica e dell’Ambasciata di Svizzera in Italia. Quest’anno chiude una selezione che ha ammesso al concorso 36 film, scelti tra oltre 330 opere arrivate da 70 nazioni. Il Festival si ispira da molti anni al principio del «Cinema-Azione», ricorda il coordinatore Maurizio Del Bufalo, nella convinzione che «valga la pena non rassegnarci al pessimismo e agire, perché la Pace non è un’utopia ma una necessità».

La presenza svizzera prosegue venerdì 13 novembre alle 10, ancora a Piazza Forcella, con l’assegnazione del Premio Youth. I film finalisti saranno proiettati e votati in sala, poi ci sarà il collegamento con il regista premiato. Ospite d’onore della mattinata sarà la delegazione dell’Ambasciata.

Il XVIII Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli è in programma fino al 20 novembre con il titolo «Sviluppo Umano, Sviluppo Integrale, Principi di Pace» ed è dedicato alla memoria di Edgar Morin. Le proiezioni del concorso, a ingresso gratuito, proseguono allo Spazio Forcella fino al 18 novembre, domenica 15 esclusa, dalle 17.45 alle 21.

La manifestazione è promossa dall’Associazione Cinema e Diritti con il contributo di Regione Campania, Film Commission Regione Campania, Comune di Napoli e Università L’Orientale. Si svolge in collaborazione con l’Università Federico II e con il patrocinio e il sostegno della Confederazione Elvetica e dell’Ambasciata di Svizzera in Italia. Il Festival aderisce dal 2009 allo Human Rights Film Network, rete patrocinata da Amnesty International, e gode del sostegno di Banca Etica, Un Ponte Per, Federazione Italiana dei Circoli del Cinema (FICC) ed Expoitaly.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.cinenapolidiritti.it e sulla pagina Facebook «Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli».

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