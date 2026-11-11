Presentata la IV stagione di Cenerentola 24 dal 14 novembre su Real Time

Dieci donne, dieci storie diverse e un desiderio comune: ritrovare il piacere di guardarsi allo specchio e riconoscersi. È stata presentata alla stampa la quarta stagione di Cenerentola 24, il makeover show condotto da Ciro Florio e prodotto da Big Bang Production insieme a Pascal Media Consulting, che torna su Real Time da sabato 14 novembre alle ore 10.50, con due puntate ogni settimana.

L’incontro con la stampa si è svolto giovedì 5 novembre al Mamamare, a Baia Domizia, dove giornaliste e ospiti hanno potuto conoscere da vicino il programma. La giornata è stata preceduta da un momento beauty riservato alle partecipanti, con make-up, hairstyling e consulenze di armocromia.

Il cuore di Cenerentola 24 resta il racconto delle donne e dei loro percorsi personali. Ogni puntata parte da una storia, da un’esigenza e da un desiderio: c’è chi ha smesso di dedicare tempo a sé stessa, chi ha attraversato momenti difficili, chi vuole ritrovare la propria femminilità e chi desidera semplicemente festeggiare un traguardo o concedersi un’esperienza speciale. Un gruppo di professionisti accompagna ciascuna protagonista in un percorso che coinvolge trucco, capelli, abbigliamento e cura personale. La trasformazione estetica diventa così un’occasione per recuperare sicurezza e guardarsi con occhi nuovi. Accanto alla protagonista principale, ogni puntata ospita una seconda donna con una richiesta specifica, come prepararsi al meglio per un colloquio di lavoro o un’occasione importante. La sua storia diventa lo spunto per un breve tutorial di make-up e hairstyling, con consigli pratici e suggerimenti di bellezza.

Nel corso della conferenza è stata proiettata in anteprima la prima puntata di Cenerentola 24 che racconta la storia di Maria, casalinga e mamma di due gemelle. Dopo il crollo del ballatoio di una palazzina delle Vele di Scampia, il 22 luglio 2024, che provocò la morte del cognato e gravi conseguenze per la sorella Martina, rimasta con il lato destro paralizzato e importanti problemi di memoria, Maria si è fatta carico anche della nipotina Greta. Una quotidianità completamente cambiata, segnata dal dolore e dalle responsabilità. Il suo desiderio, dopo tanto tempo dedicato agli altri, è quello di vivere almeno per un giorno la propria favola, sentirsi una principessa e concedersi un momento di leggerezza tutto per sé.

«Cenerentola 24 è un makeover show che vuole raccontare la realtà, e lo fa anche grazie al lavoro attento e meticoloso di Nadia Forini, autrice del programma e di Roberto Pascal Pisani, showrunner. In un panorama in cui si parla molto di autenticità, il programma propone storie vere e trasformazioni mostrate senza filtri, dando spazio anche alle tecniche e al lavoro che si nascondono dietro il trucco e il parrucco. Prendiamo spunto dalla favola, ma raccontiamo la vita reale», spiega Ciro Florio.

Accanto a Florio lavora la squadra di Big Bang Production, con il CEO Alfredo Carbone e la producer Alessia Porsenna, che segue l’organizzazione del format, dai casting alla selezione dei partner e al coordinamento della produzione. Un lavoro corale che coinvolge numerosi professionisti: Mamamare e Cumeja Beach Club & Hotel, location della stagione; la dottoressa Maria Patrizia Di Caprio per la cura del sorriso, la nutrizionista Roberta Coppola per la rieducazione alimentare, il dottor Rodolfo Eccellente per la chirurgia estetica, Atelier Pipolo per gli abiti delle Cenerentole e della stagione e Pisano Sartoria per gli abiti di Ciro Florio, IV Gioielli di Serena Marchese, Tricosistem con Gaetano Giovansante e Gino Donnarumma per i capelli e Azzurra Belli per la preparazione della pelle.

«Arrivare alla quarta stagione significa che il pubblico si è affezionato a queste donne e alle loro storie. Ogni anno riceviamo candidature sempre più sentite, e ogni anno cerchiamo di essere all’altezza della fiducia che ci viene data. Il nostro obiettivo resta lo stesso dalla prima puntata: che ogni protagonista, a fine giornata, si guardi allo specchio e si riconosca. Il resto è il lavoro di una squadra che ci crede davvero», raccontano Alessia Porsenna e Alfredo Carbone.

Cinque sabati, dieci storie che si intrecciano tra emozioni, difficoltà e nuove possibilità, in onda alle ore 10.50 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, con due protagoniste ogni settimana. Si comincia il 14 novembre con Maria Russo e Annarita; il 21 novembre sarà la volta di Maria Palma ed Emanuela, il 28 novembre di Luigia e Simona, il 5 dicembre di Cesira ed Elena. L’ultimo appuntamento, il 12 dicembre, vedrà protagoniste Roberta e Gaia.

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