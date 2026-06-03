Presentato il programma del Premio Amarena 2026

È stata ufficialmente presentata, presso la splendida cornice di Villa Fondi De Sangro a Piano di Sorrento, la quinta edizione del Premio Amarena. L’evento si svolgerà il prossimo mese di giugno e prevede quattro imperdibili appuntamenti: il 9, 19, 26, 28.

La kermesse, con la direzione artistica del giornalista Biagio Verdicchio, è

organizzata dall’Associazione Culturale Archimede, promossa dalla Città di Piano di Sorrento e patrocinata dalla Città Metropolitana di Napoli, che vede alla direzione artistica il giornalista Biagio Verdicchio.

«Sposiamo con entusiasmo e orgoglio il Premio Amarena di Piano di Sorrento –dichiara il Sindaco Salvatore Cappiello – straordinario presidio di cultura e identità. Questa manifestazione non solo valorizza le nostre radici storiche e le eccellenze del territorio anche attraverso il gusto, ma promuove un dialogo artistico e sociale fondamentale per la crescita della comunità. Un plauso a chi coltiva questa bellezza».

«Il Premio Amarena – ricorda il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Giovanni Iaccarino – nasce dalla volontà di celebrare il legame indissolubile tra la nostra terra, la sua identità profonda e la forza dei nuovi linguaggi visivi. L’audiovisivo oggi non è solo intrattenimento, ma un potente strumento di narrazione collettiva, capace di tradurre le nostre radici in storie universali. Premiare i protagonisti del cinema, della televisione e dei nuovi media significa dare valore a chi rende il territorio un palcoscenico vivo, attrattivo e aperto al futuro. Siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che non solo dà il giusto riconoscimento alle eccellenze artistiche, ma che trasforma la cultura in un volano di sviluppo e orgoglio per tutta la comunità».

«In un’epoca in cui la globalizzazione rischia di appiattire le diversità – spiega il direttore artistico Biagio Verdicchio – il Premio Amarena sceglie di essere un megafono per le storie che nascono e respirano nei territori. L’identità locale non è un concetto chiuso o nostalgico, ma un cantiere aperto e in continuo divenire. Attraverso lo sguardo di registi e attori, il paesaggio si trasforma da semplice sfondo a vero e proprio protagonista, insieme al suo frutto e ciò che esso racconta. Crediamo fermamente che esplorare le identità plurali attraverso il linguaggio audiovisivo sia lo strumento più potente per costruire ponti, educare lo sguardo e stimolare un senso di appartenenza che sia inclusivo e mai esclusivo».

Si parte il 9 giugno, dalle 15.30 con “L’Arte d’Amare…na – Raccolta e trasformazione delle amarene“, il tradizionale appuntamento della raccolta del celebre “gioiello rosso”, evento che si svolge presso il CRE – Centro di Riabilitazione Equestre Madonna di Roselle e che vede la collaborazione delle cooperative sociali della zona, il Centro Anziani, la Comunità Slow Food per la tutela dell’amarena dei Colli di San Pietro e lo staff dell’Agri Osteria da Nonna Luisa.

Il secondo appuntamento, quello previsto il 19 giugno a Villa Fondi, alle ore 20.30 ha come titolo “Dolci d’Amare…na”. Si tratta di un vero e proprio concorso, organizzato dall’Associazione Archimede, in cui i partecipanti dovranno realizzare dei dolci proprio con l’amarena dei Colli di San Pietro. Le opere saranno valutate da una giuria d’eccezione in cui sarà presente anche un componente dell’Associazione Cuochi Penisola Sorrentina e uno della Comunità Slow Food per la tutela dell’amarena dei Colli di San Pietro. Condurranno il talent Giuseppe Gargiulo presidente della Pro Loco insieme al direttore artistico Biagio Verdicchio.

Venerdì 26 giugno, dalle ore 20.50, presso i Colli San Pietro, si terrà l’evento “Tramonto d’Amare …na“. Una serata all’insegna dell’intrattenimento e della letteratura, aperta da una performance artistica “Pacienz’ ‘e cucchiarell’… fa’ ‘a rrobba bell’”del gruppo teatrale ‘A Chiorm e che vedrà come protagonisti la scrittrice Alessandra D’Antonio – autrice del libro “Dopo una lunga notte” – e l’attore Gino Rivieccio, entrambi intervistati e premiati dal direttore artistico Biagio Verdicchio.

Nella serata conclusiva della quinta edizione del Premio Amarena, in programma domenica 28 giugno sulla terrazza di Villa Fondi, a partire dalle ore 20.45, si terrà la serata “Stelle d’Amare…na“, il galà conclusivo che come ogni anno prevede momenti musicali e un talk con premiazione di talenti del mondo del cinema, del teatro e della televisione. Quest’anno ad inaugurare la kermesse sarà la proiezione e a seguire la premiazione del cortometraggio sociale “Lacerazioni” di Massimiliano Pacifico che vede come protagonisti Sergio Rubini e Ivana Lotito. Seguirà il talk con attori che di recente abbiamo visto in film e serie tv di successo: Flavia Gatti, Adriano Pantaleo, Biagio Musella (ultimo progetto Roberta Valente Notaio in Sorrento), Cartisia Somma (Mare Fuori), Antonio Buono, Antonio Incalza, Noemi Sales (Gomorra – Le origini), e direttamente dal mondo del teatro e del web, Daniele Ciniglio e Silvia Iannoni. La serata sarà presentata dall’attrice e conduttrice Rose Chiacchierini insieme al direttore artistico Biagio Verdicchio.