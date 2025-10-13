Presentazione a Crapolla del romanzo “La moglie del Monaco”, la vera storia del Provolone del Monaco Dop di Tonino Scala e Vincenzo Peretti

Prima uscita per “La Moglie del Monaco” il romanzo scritto a quattro mani realizzato dallo scrittore Tonino Scala e dal direttore scientifico del Consorzio di Tutela Vincenzo Peretti ed ispirato alla vera storia del Provolone del Monaco Dop. La presentazione del libro è in programma martedì 14 ottobre 2025 alle ore 12 all’Abbazia di Crapolla in via San Filippo a Vico Equense.



Con gli autori saranno presenti il sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello, Giosuè De Simone presidente del Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop e Michele Cuomo di Pizza a Vico, modera il giornalista Roberto Esse.



Lo scenario nel quale è ambientato è quello della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari che ospitano la filiera del formaggio stagionato più famoso della Campania. Il racconto ripercorre la vita dei casari che partendo dalle montagne della penisola andavano via mare a portare il prodotto a piazza Mercato a Napoli. Il filo narrativo degli autori intende rafforzare i racconti dell’epoca, background storico indispensabile per ottenere il certificato di denominazione di origine protetta.



Aniello, Tonino, Maria, Vincenzo e gli altri personaggi prendono vita nei vicoli della Penisola, a bordo di un gozzo o a cavallo dei muli tra i sentieri dei Monti Lattari. Si muovono in un paesaggio tanto reale quanto incantato, dove ogni angolo, ogni piatto e ogni tradizione racconta una storia.



Tonino Scala e Vincenzo Peretti, con questa opera straordinaria, sono riusciti a trasformare in poesia la storia di una montagna che guarda il mare. Rafforzando il ruolo che compete al Provolone del Monaco dop, un prodotto caseario che è diventato un autentico veicolo di promozione dell’angolo più bello della provincia napoletana e con esso della sua storia, della sua cultura e delle sue tradizioni che diventa sempre più difficile conservare com’erano ai tempi nei quali è ambientato il racconto.



Anche se la storia del nome alla maggior parte dei consumatori è nota, rileggerla incastonata in un racconto aumenta la curiosità di andare a visitare i luoghi di produzione per assaggiarlo guardando i sentieri e i panorami mozzafiato dell’area dop. La Moglie del Monaco è edita da Utopia Edizioni, la suggestiva copertina è stata realizzata dall’art director Ferdinando Polverino De Laureto.



Il romanzo andrà in tour al seguito del Provolone del Monaco Dop anche nelle prossime tappe in Germania e Svezia del progetto Lost Eu: Reg. Ue 1144-2014.